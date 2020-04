Glaubwürdigkeit in Gefahr

Avatar_shz von lie

10. April 2020, 18:02 Uhr

Verwirrende Corona-Regelungen

Ja – was denn nun? Das musste man sich in den vergangenen Tagen leider häufiger fragen, wenn eine neue Verlautbarung aus der Staatskanzlei oder einem der Landesministerien kam – und am nächsten Tag korrigiert, einkassiert oder „konkretisiert“ wurde – war alles ganz anders gemeint!

Das ist schade, denn alles in allem kann man den Verantwortlichen im Land nur bescheinigen, die für uns alle völlig neue Situation durch die Corona-Pandemie ziemlich gut im Griff zu haben. Die Regierung in Kiel hat früh und zunächst auch konsequent reagiert, und dass die Entwicklung der Infektionsfälle in Schleswig-Holstein einigermaßen unter Kontrolle zu sein scheint, ist sicher auch ihr Verdienst.

Doch mit überhasteten Aktionen wie dem Rauswurf von Zweitwohnungsbesitzern und der Quasi-Absage der Abiturprüfungen, die beide gleich wieder eingefangen werden mussten, dem Hin- und Her an der Landesgrenze und der wie eine Lockerung verkündete, aber eigentlich angeblich als Verschärfung gemeinte Oster-Regelung droht die Regierung ihre Glaubwürdigkeit zu verspielen und die Menschen zu verunsichern. Das ist gefährlich in einer Lage, von der wir alle nicht wissen, wie lange wir sie noch gemeinsam durchstehen müssen.