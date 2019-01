GGT plant kleinen Jahresgewinn

Der Wirtschaftsplan der Grundstücksgesellschaft Tornesch weist für 2019 ein Plus von 4100 Euro aus

von Philipp Dickersbach

08. Januar 2019, 16:05 Uhr

Mit den Stimmenthaltungen der sechs Politiker von Bündnis 90/Die Grünen haben die Tornescher Ratspolitiker jüngst den Wirtschaftsplan der Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) für das Jahr 2019 verabschiedet. Im Ergebnisplan des Eigenbetriebs der Stadt werden die Erträge mit 816 900 Euro und die Aufwendungen mit 812 800 Euro festgestellt. Es wird somit ein Jahresgewinn von 4100 Euro erwartet.

Im Finanzplan sind Einzahlungen in Höhe von 6 371 700 Euro sowie Auszahlungen in Höhe von 2 897 700 Euro ausgewiesen. Der Überschuss in Höhe von 3 474 000 Euro wird jedoch nicht eintreten, da der Finanzplan Übertragungen von Haushaltsresten aus Vorjahren enthält. Der Gesamtbetrag der Kredite beträgt 3, 84 Millionen Euro. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auf fünf Millionen Euro festgesetzt. Die Kassenkredite beinhalten auch das Liquiditätsdarlehen der Stadt mit aktuell 516 400 Euro. Durch die sinkende Zinsbelastung der bestehenden Altdarlehen ist eine weitere Aufnahme von städtischen Kassenkrediten nicht mehr vorgesehen.

SPD-Ratsherr Manfred Fäcke (Foto) bezeichnete die Entwicklung der GGT als erfreulich und wies darauf hin, dass die GGT im Jahr 2019 keine Liquiditätsunterstützung mehr durch den Haushalt der Stadt benötigt. „Das ist eine ganz positive Entwicklung. Und diese Entwicklung wird sich fortsetzen, wenn in naher Zukunft langfristige Kredite der GGT auslaufen“, merkte Fäcke an.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen. Wesentliche Projekte sind der Bau der Kindertagesstätte Seepferdchen sowie der Erwerb eines Wohngebäudes. Für die Errichtung der Kita wurden alle notwendigen Auszahlungsansätze in vergangenen Haushaltsjahren veranschlagt und werden weiter als Haushaltsermächtigungen ins Planjahr 2019 übertragen. Die notwendige Kreditaufnahme für den Neubau des Seepferdchens ist jedoch neu zu veranschlagen und beträgt unter Berücksichtigung der Förderbeträge und bereits aufgenommener Darlehen 3 495 000 Euro für Baukosten und Grunderwerb.

Für den Erwerb eines Wohngebäudes wurden 345 000 Euro inklusive Nebenkosten veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt ebenfalls über Darlehen.