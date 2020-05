Gesundheitsämter und Hausärzte vernetzen sich digital

von Margret Kiosz

11. Mai 2020, 13:22 Uhr

Kiel | Abstand halten ist eigentlich das Gebot der Stunde. Doch Hausärzte und Amtsärzte rücken enger zusammen – allerdings nur digital. Damit in Corona-Zeiten die Betreuung und Überwachung von Infizierten reibungslos klappt, hat man sich auf einen klare Aufgabenteilung in der Zusammenarbeit geeinigt: Die 15 Gesundheitsämter im Norden stellen die Isolationsdaten – und Hunderte Hausärzte erfragen zweimal täglich den Gesundheitszustand und Messgrößen der an Covid-19 erkrankten Patienten, um Komplikationen frühzeitig zu erkennen und stationäre Behandlungen zu verhindern. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) spricht von einem „Schutzwall für Kliniken“. Bisher wurden schon 1606 Infizierte in das Monitoring einbezogen, von denen 1196 wieder genesen seien. 103 seien ins Krankenhaus gekommen, 35 seien gestorben. Derzeit würden noch 206 Infizierte entsprechend betreut.

Die Daten werden miteinander zweimal täglich abgeglichen. „Damit steht erstmals ein digitaler Weg zwischen Vertragsärzten und Gesundheitsämtern zur Verfügung“, erklärte Garg. Hausärzte überwachen Symptome, behandeln die Erkrankung und beruhigen möglicherweise verängstigte Patienten, während die Gesundheitsämter sich voll darauf konzentrieren können, Kontakte nachzuverfolgen und notwendige Isolierungen anzuordnen. „Der enge Austausch verhindert, dass einzelne Patienten durch das Netz fallen“, so Garg. Das in kürzester Zeit installierte Verfahren, werde rein telefonisch durchgeführt und sei ein Beispiel für gelungene digitale Vernetzung. Das Netzwerk solle möglichst über die Pandemie hinaus zum Gesundheitsschutz der Bürger in Schleswig-Holstein eingesetzt werden, wünscht sich Maria Kusserow, Leiterin des Gesundheitsamtes des Kreises Ostholstein. Die Chefin der Kassenärztlichen Vereinigung, Monika Schliffke, kündigte an, dass zudem ein lungenärztlicher Hintergrunddienst für Rückfragen des Patienten eingerichtet. 30 notfallkompetente Anästhesisten übernehmen im Wechsel den Dienst für eventuelle Hausbesuche, sollten sich Komplikationen ergeben.