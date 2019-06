Gesund gärtnern

Die Arbeit im eigenen Grün macht Spaß und hält fit, sie birgt aber auch Gefahren.

von Annette Symanczyk

16. Juni 2019, 14:52 Uhr

Hobbygärtner wissen nur zu gut, wie anstrengend es sein kann, das eigene Grün zu hegen und zu pflegen. Gartenarbeit hält aber körperlich fit, wie inzwischen zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen. Zudem kann Gärtnern den Kopf freimachen, Stress abbauen und uns – im wahrsten Sinne des Wortes – erden. Doch viele Menschen unterschätzen, dass im Garten auch so manche Gesundheitsgefahren lauern. Deshalb sollte man ein paar Dinge beachten:

Tetanus:Selbst kleine Kratzer oder Schnitte bei der Gartenarbeit können gefährlich werden. In der Erde, auf Holzsplittern, Dornen oder rostigen Gegenständen befinden sich häufig Bakterien (Clostridium tetani). Gelangen sie in die Wunde, können sie sich dort vermehren und eine schwere bakterielle Erkrankung, den Wundstarrkrampf, auslösen. Das dabei gebildete starke Nervengift kann zu schweren Muskelkrämpfen und – im Falle einer Beteiligung der Atemwege oder des Herzens – sogar zum Tode führen. Deshalb den Tetanus-Schutz alle zehn Jahre auffrischen und bei der Gartenarbeit feste Handschuhe tragen.

Körperhaltung: Unkraut jäten oder Stauden pflanzen kann ganz schön auf den Rücken gehen. Um Schmerzen und Verspannungen vorzubeugen, ist es wichtig, den Rücken und Oberkörper aufrecht zu halten. Das gilt insbesondere bei Arbeiten am Boden, sagt Dr. Reinhard Schneiderhan, Orthopäde aus München und Präsident der Deutschen Wirbelsäulenliga. Anstatt sich nach vorne zu beugen und mit dem Kopf nach unten zu arbeiten, entlastet eine kniende Position die Lendenwirbelsäule: in der Hocke ein Knie auf den Boden stellen und den Unterarm am Oberschenkel aufstützen. Das stabilisiert das Rückgrat zusätzlich. Ein Kissen unter den Knien sorgt für angenehme Polsterung. Rollbare Untersätze erleichtern den Transport von schweren Kübeln und Töpfen. Erde lässt sich rückenschonend am einfachsten auf einer Schubkarre transportieren.



Gartengeräte: Das richtige Werkzeug ist ebenfalls wichtig. So erleichtern höhenverstellbare Gartengeräte und Rasenmäher das Arbeiten im Stehen. Teleskop-Astscheren und -Pflückhilfen helfen beim Obstbaumschnitt und der Ernte. Um Sehnen und Gelenke zu schonen, sollte man Pflanzschaufeln mit Griffen benutzen, die gut in der Hand liegen und sich mit allen Fingern umfassen lassen. Ergonomie-Experten zufolge sollte der Griff von solchen Einhand-Gartengeräten einen Durchmesser von circa drei bis fünf Zentimetern aufweisen.

Kleidung: Beim Gärtnern kann man schnell ins Schwitzen kommen, aber auch leicht auskühlen. Deshalb auf atmungsaktive Kleidung achten, die die Feuchtigkeit schnell nach außen ableitet und gleichzeitig warm hält. Wer bei Wind und Wetter draußen ist, sollte zudem die Nieren gut schützen. Beim Rasenmähen sind aus Sicherheitsgründen statt Flip-Flops feste Schuhe angesagt – ebenso, wenn man auf einer Leiter steht. Vor Sonnenbrand schützen Hut und eine wasserfeste Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor.

Kindersicherheit: Herumliegende Gartenschläuche und nach oben zeigende Harken können leicht zu gefährlichen Stolperfallen werden – insbesondere, wenn Kinder im Garten sind. Auch der Gartenteich sollte in diesem Fall durch eine spezielle Abdeckung geschützt werden. Gefährliche Geräte sollten im Schuppen oder der Garage gut gesichert sein. Mittel wie Dünger, Unkrautvernichter oder Holzschutzmittel sowie Leitern nach Gebrauch am besten immer gleich wegräumen.

Giftige Pflanzen: Engelstrompete, Roter Fingerhut, Gemeine Herbstzeitlose oder Tollkirsche mögen schön aussehen, sind jedoch sehr giftig. Deshalb schon beim Kauf auf ungiftige Pflanzen achten – insbesondere, wenn man kleine Kinder oder Haustiere hat. Weitere Informationen gibt es bei der Informationszentrale für Vergiftungen am Universitätsklinikum Bonn unter www.meb.uni-bonn.de/giftzentrale/pflanidx.html.

Dehnübungen: Um Verletzungen und Schmerzen durch die Gartenarbeit vorzubeugen, hier einige sinnvolle Übungen:

1. Oberschenkel-Dehnung: Strecken Sie im Stehen ein Bein nach vorne, und stützen Sie Ihre Ferse auf eine Stufe. Dann lehnen Sie sich nach vorne, bis Sie eine Dehnung in der Rückseite des Oberschenkels oder des Kniesehnenmuskels spüren. Halten Sie diese Position für 15 Sekunden. Übung ein weiteres Mal ausführen und mit dem anderen Bein wiederholen.

2. „Nach dem Himmel greifen“: Strecken Sie Ihre Arme über dem Kopf gerade nach oben. Verflechten Sie nun Ihre Finger ineinander. Die Handinnenflächen zeigen nach oben. Dehnen Sie sich für zehn Sekunden zuerst zur rechten und dann zur linken Seite. Wiederholen Sie diese Übung dreimal.

3. „Den besten Freund umarmen“: Wickeln Sie Ihre Arme um sich selbst. Drehen Sie sich nun langsam zur rechten Seite, bis Sie eine Dehnung spüren. Wirbelsäule bleibt aufrecht. Halten Sie die Position zehn Sekunden lang. Dann nach vorne und zur linken Seite dehnen. Wiederholen Sie die Übung zwei- bis dreimal. ●