Gesünder am Arbeitsplatz

Bauzentrum Lüchau und Krankenkasse Barmer starten Kooperation für betriebliches Gesundheitsmanagement

von Finn Warncke

23. Juni 2019, 14:16 Uhr

Wedel | Das Bauzentrum Lüchau und die Krankenkasse Barmer kooperieren im betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM). An den Standorten in Wedel, Halstenbek, Elmshorn, Uetersen, Hamburg-Wandsbek und Hamburg-Volkspark sollen die Mitarbeiter gesünder arbeiten und fit bleiben.

Bevor das Gesundheitsmanagement eingeführt wurde, wurden die Mitarbeiter nach ihren Problemen und Wünschen befragt – anonym und über das Internet. „Es gibt nicht die eine, richtige Methode. Die Situation muss immer individuell behandelt werden“, sagt Thomas Röger, Regionalgeschäftsführer der Barmer. Ein Arbeitskreis wurde gebildet. In diesem wurden die Umfrageergebnisse ausgewertet. „Als erstes werden wir das Thema Rücken angehen“, führt Röger aus.



Das Thema Rücken hat Priorität





Zunächst können die Mitarbeiter in Wedel Ende August ein kostenloses Wirbelsäulen-Screening nutzen. „Damit wissen sie über ihre Situation Bescheid, werden sich über mögliche Probleme bewusst“, erläutert Röger. Zudem werden die Arbeitsplätze unter die Lupe genommen, ergänzt Angelika Schoen, Personalerin beim Bauzentrum Lüchau. Ergonomie am Arbeitsplatz sei wichtig – egal ob im Büro oder im Lager. Anschließend trifft sich der Arbeitskreis alle sechs bis acht Wochen, um über weitere Maßnahmen zu beraten. „Das können beispielsweise vorgegebene Übungen sein, die schnell in zwei bis drei Minuten während der Arbeit gemacht werden können“, sagt Röger. Es soll aber nichts initiiert werden, was von den Mitarbeitern nicht gewollt ist.

Das Vorhaben, Bewusstsein zu schaffen, trägt schon jetzt Früchte. Innerhalb der Belegschaft hat sich ein Lauftreff gegründet, berichtet Meike Michalowski, ebenfalls Personalerin bei Lüchau. „In erster Linie führen wir das Gesundheitsmanagement für unsere Mitarbeiter ein“, erläutert Personalerin Schoen. 240 Menschen beschäftigt Lüchau, 100 davon am größten Standort in Wedel. Der Altersschnitt bei den Angestellten werde immer höher. Deshalb müsse versucht werden, sie länger gesund zu halten. Auch die jüngere Generation Z werde mit solchen Maßnahmen besser angesprochen. „Die erwarten das mittlerweile“, berichtet Michalowski. „Das betriebliche Gesundheitsmanagement spielt bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern eine immer wichtigere Rolle“, ergänzt Röger.

Die Kooperation zwischen Lüchau und der Barmer hat am 1. Mai dieses Jahres begonnen. Sie ist zunächst für zwei Jahre vorgesehen. Mit dem Gesundheitsmanagement wird in Wedel begonnen. Die weiteren Standorte des Bauzentrums sollen dann zeitnah und individuell folgen.