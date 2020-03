Avatar_shz von shz.de

04. März 2020, 13:14 Uhr

Krisenzeiten können Politiker-Karrieren beeinflussen. Das beste Beispiel bot Helmut Schmidt. Sein Leben lang wurde er mit der Hamburger Flutkatastrophe von 1962 in Verbindung gebracht. Im Chaos übernahm der damalige Innensenator das Kommando, überschritt zwar seine Kompetenzen, rettete dadurch aber vielen Bewohnern der überfluteten Stadt das Leben. Als 2002 die Elbeflut Städte im Osten heimsuchte, stapfte Gerhard Schröder in Gummistiefeln durch das Katastrophengebiet. Ändern konnte er nichts, doch allein die Anwesenheit erhöhte seine Popularität derart, dass er die schon verloren geglaubte Wahl doch noch gewann. Beim C-Virus ist die Ausgangslage völlig anders, dennoch stehen wieder Politiker unter Beobachtung. Diesmal müssen sie nicht einmal „vor Ort“ auftreten, sondern können die Krisenbewältigung vom Schreibtisch aus erledigen. Für Gesundheitsminister Jens Spahn läuft die Sache gut. Ihm bescheinigen selbst politische Gegner, dass er überzeugend agiert. Auf seinem Weg nach oben wird es wahrscheinlich heißen, er habe sein Gesellenstück in der Corona-Krise geliefert.