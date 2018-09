Dellings Arena : Geschmacklose Entgleisungen haben nichts in den Stadien zu suchen

Der TV-Moderator Gerhard Delling beleuchtet für unsere Zeitung das aktuelle Sportgeschehen.

von Gerhard Delling

29. September 2018, 17:30 Uhr

Vergangenen Sonnabend habe ich ein rasantes Fußballspiel gesehen: 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Dieses Wochenende hoffe ich auf Ähnliches in der 2. Liga: Hamburger SV gegen FC St. Pauli. Doch wie im Vorweg schon deutlich geworden ist, versuchen einige so genannte Fans, die Rasanz bei diesem Duell in Brisanz umzudrehen. Oder anders ausgedrückt: Sie hoffen nicht auf ein schnelles, begeisterndes Spiel, sondern wollen selbst im Mittelpunkt stehen. Und weil sie nicht Fußball spielen können, versuchen sie es mit Drohungen und Gewaltankündigungen.

In Hoffenheim hatte fast die Hälfte des Dortmunder Blocks mitgeholfen, ein riesiges Plakat auszubreiten und minutenlang unbehelligt hochzuhalten, auf dem der Kopf von TSG-Mäzen Dietmar Hopp abgebildet und darauf ein Fadenkreuz aufgemalt war – mit dem Schriftzug „Hasta la vista, Baby!“ Eine „Geschmacklosigkeit“, wie es anschließend von vielen Seiten hieß.

Diese Woche haben Chaoten in Hamburg an stark frequentierten Straßen Strohpuppen, angemalt in den Farben des FC St. Pauli, wie an einem Galgen aufgeknüpft. Polizeisprecher Timo Zill sprach von einer „geschmacklosen Entgleisung“. So sehr ich verstehe, dass niemand zusätzlich Öl in bereits brennendes Feuer gießen will, so sehr sind in beiden Fällen auch Zweifel an der eher behutsamen Beschreibung angebracht. Hopp-Anwalt Christoph Schickhardt stellte dagegen unmissverständlich klar: „Ein Fadenkreuz bedeutet, dass man gezielt auf eine Person schießen will.“ Den Spruch „Hasta la vista, Baby“ sagte Arnold Schwarzenegger übrigens in seinen Terminator-Filmen stets, bevor er eine Person erschoss.

Solche Auswüchse gehen zu weit und dürfen nicht als „Geschmacklosigkeit“, für die kein justiziables Strafverfahren vorgesehen ist, verharmlost werden. Diese schwerwiegenden Fälle sind keine zu akzeptierenden Randerscheinungen des Fußballs, sondern Straftaten. Dass die Polizei in Hoffenheim während des Spiels nicht eingeschritten ist, kann man vielleicht noch mit Deeskalationsstrategien begründen. Dass aber all die Personen, die mitgewirkt haben, unbehelligt den Heimweg antreten und sogar noch die Hass-Plakate wieder mitnehmen konnten, ist der falsche Weg.

Der Vorteil der Enge des Stadions ist – anders als in den verwinkelten Weiten einer Stadt –, dass Straftäter hier meist klar zu identifizieren sind. Die Polizei in Hamburg hat aus den G20-Krawallen Konsequenzen gezogen und lässt bis heute nicht locker in ihrem Bemühen, die Täter von damals der Justiz zu übergeben. Ähnlich hartnäckig, so die Warnung im Vorfeld, würden auch diesmal mögliche Täter verfolgt werden. Man kann nur hoffen, dass die Ankündigung dabei hilft, morgen im und um das Volksparkstadion herum Schlimmes zu verhindern.