Geschäftsidee Ghostmusic

Dennis Zolk produziert Musik, die DJs ihm abkaufen / Erst durch die Pandemie eröffnete er seinen Online-Shop

08. Februar 2021, 20:00 Uhr

Kiel | Für Dennis Zolk hat die Corona-Pandemie etwas Positives. Und das, obwohl er sein Geld eigentlich damit verdient, Veranstaltungen zu organisieren und Musik zu machen. Weil das so gut lief, hat er sich Anfang 2020 sogar selbstständig gemacht. Im März stand er dann vor dem Nichts. Hier könnte die Geschichte beendet sein, doch sie beginnt erst.

Der 31-Jährige wurde kreativ und diese Kreativität verkauft er. Acht bis neun Stunden am Tag produziert er Musik. Diese bietet er in seinem Onlineshop ghostifyed.com zum Kauf an. „Ich kann einfach nicht ohne Musik. Deshalb kam dann die Idee auf, sie zu verkaufen“, erklärt er.

Mittlerweise hat er vier weitere Produzenten an Bord, die ebenfalls Musik über seine Seite verkaufen. „Zwei kommen aus Deutschland, einer aus Italien und einer aus den Niederlanden“, erklärt Zolk.

Die Namen möchte er nicht nennen, denn das was die fünf Produzenten da machen ist eine Art des „Ghostwritings“. Sie entwickeln Melodien, die andere Künstler dann als ihre Werke ausgeben. Das dürfen sie auch, denn mit dem Kauf über die Website gehen die kompletten Rechte an den Käufer. „Im Prinzip kann man sagen, dass die Künstler mich verleugnen. Niemand will zugeben, dass er die Musik nicht selbst geschrieben hat“, sagt Zolk und schmunzelt.

Er und seine vier Produzenten sind zwar die kreativen Köpfe hinter den Melodien, sollte der Song jedoch verkauft werden, bekommen sie von dem Gewinn nichts. „Ein wirklicher Welthit war allerdings noch nicht dabei“, sagt der 31-Jährige der sein Studio in Kiel hat. Dennoch. Mit 350 bis 400 verkauften Titeln wertet er sein Unternehmen als Erfolg. Seit er seine Seite online geschaltet hat, gab es zudem über 11 000 Aufrufe.

„Anfangs dachte ich, das kann schwer werden, weil niemand live Musik spielt. Auf der anderen Seite wurde auch noch nie so viel Musik gehört wie heute“, sagt er. Nachdem ihm seine Einnahmequellen wegbrachen, wollte er nicht einfach herumsitzen, sondern aktiv etwas machen. „Dass das Ganze dann so einschlägt, hätte ich nicht gedacht“, sagt er. Mittlerweile hat er Kunden aus 26 Staaten, die für einen Song zwischen 49 und 200 Euro ausgeben. „Witzig ist, es steckt kein großer Plan dahinter. Ich hab es einfach gemacht“, so Zolk. Mit 20 Jahren hat er angefangen, zu produzieren. Nach zehn Jahren als Moderator bei Radio Energy (Berlin, Leipzig) und Radio Schleswig-Holstein (RSH) folgte dann der Schritt in die Selbstständigkeit.

Da noch mit dem Fokus darauf, Veranstaltungen zu organisieren: Doch auch da gehörte die Musik immer dazu. Das wird auch so bleiben. Sein Plan für die Zeit nach der Pandemie: „Mir fehlen Veranstaltungen und Festivals. Wie es dann mit dem Shop weitergeht, weiß ich noch nicht. Vielleicht hole ich mir noch mehr Leute dazu“, sagt er. Bis es jedoch soweit ist, verdient er sein Geld mit zu Hause produzierter Musik. Ungewöhnlich in diesen Zeiten.