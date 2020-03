Gesangverein hat neue Vorsitzende

Avatar_shz von Tina Ludwig

04. März 2020, 16:59 Uhr

Karby | Der Schwansener Gesangverein hat eine neue Vorsitzende. Bei der Hauptversammlung wurde Astrid Höper von den Mitgliedern im Feuerwehrgerätehaus Karby-Dörphof gewählt. Sie tritt die Nachfolge an von Horst Wendeler, der 82-Jährig und seit fast zehn Jahren Vorsitzender, nicht mehr zur Verfügung stand. Ursprünglich wollte er den Vorsitz bereits bei der Hauptversammlung 2018 abgeben.

Aufgrund der Turbulenzen damals, mit abnehmenden Mitgliederzahlen und ohne Chorleitung, wollte er sich der Verantwortung nicht entziehen. Sein Ziel war es, den Verein in geordneten Verhältnissen an einen Nachfolger zu übergeben. Dies sei ihm gelungen, wie ihm die Mitglieder und die zweite Vorsitzende, Erika Martensen, bei der Verabschiedung mit stehenden Ovationen bekundeten. Astrid Höper wurde einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt.

In 2019 stieg die Zahl der aktiven Chormitglieder um fünf auf jetzt insgesamt 30 Sänger an. Diese Zunahme sei insbesondere der attraktiven und ansprechenden Arbeit der Chorleiterin Monika Panzer geschuldet, so Gantner.

Der Schwansener Gesangverein ist offen für Chormitglieder. Gäste sind zu den Chorproben montags von 19.30 Uhr bis 21 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Karby im Südhang willkommen.