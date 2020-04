Gericht bestätigt Anreiseverbot für Zweitwohnungen

Avatar_shz von

03. April 2020, 13:52 Uhr

Schleswig | Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hat als zweite Instanz das vom Kreis Nordfriesland verfügte Anreiseverbot zur Nutzung von Zweitwohnungen als rechtmäßig bestätigt. Es sei um zwei Beschwerdeverfahren gegangen, in denen Zweitwohnungsbesitzer anreisen und im Home-Office arbeiten wollten, teilte das OVG gestern mit. Die Antragsteller waren bereits vor dem Verwaltungsgericht gescheitert. Schleswig-Holstein hat wegen der Corona-Pandemie ein Einreiseverbot für Touristen und auch Zweitwohnungsbesitzer verfügt, das die Kreise mit Allgemeinverfügungen juristisch umgesetzt haben. Nach dem Infektionsschutzgesetz sei der Kreis gehalten, der Verbreitung des neuartigen Coronavirus entgegenzuwirken und die nötigen Maßnahmen zu treffen, betonte das OVG. Der 3. Senat habe keinen Zweifel, dass die untersagte Anreise ein verhältnismäßiges Mittel darstelle, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und die medizinischen Versorgungskapazitäten im Kreisgebiet vor Überlastung zu schützen. Allein in Nordfriesland gebe es mehrere Tausend Ferienwohnungen.