Dellings Arena : Gerhard Delling über die englische Woche und die Angst vor dem „Dexit“

Avatar_shz von Holger Loose

21. September 2019, 13:24 Uhr

Es läuft gerade die erste „englische Woche“ der Saison. „Englisch“? Da denkt man reflexartig an Brexit. Auf manch deutsche Mannschaft bezogen, droht schon jetzt ein viel zu früher „Dexit“ aus dem europäischen Spitzenfußball. Enttäuschend Bayer Leverkusen. Unfassbar aber vor allem das 0:4 von Borussia Mönchengladbach gegen den österreichischen Provinzverein Wolfsberg. 0:4! Wohlgemerkt vor heimischer Kulisse – so spielt man normalerweise das eigene Stadion leer. Trotzdem werden die Ränge heute im Nachbarschaftsduell gegen Fortuna Düsseldorf sicher wieder voll sein. Immerhin steht die Borussia hierzulande mit guten sieben Punkten da. War das Debakel in der Europa League also nur ein Ausrutscher? Oder muss man sich ernsthafte Sorgen um den deutschen Fußball machen? Auffällig und besonders schmerzhaft ist, dass auch Mönchengladbach hilflos auf den früh störenden Außenseiter reagierte und immer wieder die Bälle herschenken musste. Das erinnerte an die deutsche Nationalmannschaft gegen die ebenfalls alles andere als Europas Fußball dominierenden Nordiren. Den Ball mit dem Fuß spielen können die Profis hierzulande ganz sicher – aber offenbar sind sie aus der Bundesliga gewohnt, dass man sie dabei auch einigermaßen unbehelligt lässt. Sobald ein Gegner hautnah Druck ausübt, wird immer öfter so lange nach hinten gespielt, bis es keinen Ausweg mehr gibt. Zugegebenermaßen gilt das nicht für alle Clubs, aber tendenziell hat sich dieses ängstliche Zurückweichen im Bewusstsein vieler Spieler festgesetzt.

Das gilt mittlerweile auch immer häufiger für den Rekordmeister Bayern München. Das 3:0 gegen Roter Stern Belgrad war lange Zeit ein mühsames Unterfangen – ebenfalls mit vom Gegner erzwungenen Fehlern. Es scheint, als seien die Bayern angeschlagen. Weswegen sollten sich sonst Vorstandsboss Rummenigge und der scheidende Präsident Hoeneß derart wortgewaltig in die Diskussion um die Nummer 1 zwischen den Pfosten bei der Nationalmannschaft einmischen. Beide bieten sich offensiv als Zielscheibe an - um die Mannschaft aus der Schusslinie zu nehmen. Dabei ist es nur allzu verständlich, dass Torwart Andre ter Stegen seinen Unmut darüber äußert, dass er sich (fast) nie anstelle von Manuel Neuer zeigen darf – trotz herausragender Leistung. Er rettete seinem favorisierten FC Barcelona bei zum Glück überzeugenden Dortmundern das torlose Unentschieden. Der BVB hat dem deutschen Fußball immerhin Mut gemacht. Das gilt auch für den VfL Wolfsburg (3:1 gegen Oleksandrija), aber noch mehr für RB Leipzig. Tabellenführer der Bundesliga und nun auch auswärts in Lissabon in der Champions League erfolgreich. Trainer Julian Nagelsmann muss vor keiner Woche Angst haben. Er versucht immer spielbestimmenden Fußball spielen lassen, sicher auch heute in Bremen. Ein schönes Vorbild – für die nächste „englische Woche“.





Der TV-Moderator Gerhard Delling beleuchtet für unsere Zeitung das aktuelle Sportgeschehen