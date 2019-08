Geplatzter Königstransfer und der Verlust an Persönlichkeiten

von Holger Loose

17. August 2019, 09:06 Uhr

Jetzt rollt er wieder, der Ball in der Fußball-Bundesliga. Und es könnte dieses Mal besonders interessant werden, wenn es nur annähernd so weiter geht wie in der Sommerlochzeit. Bayern München war bereit, für Leroy Sané von Manchester City bis an die finanzielle Schmerzgrenze zu gehen – bis der nach wochenlangen Spekulationen unfreiwillig die bittere Schmerzgrenze zu spüren bekam und mit Kreuzbandriss in die Klinik wechselte. Damit ist die Phantasie des Königstransfers (auch für neue Königsklassenhoffnung) in den schwarzen Löchern der Druckerschwärze so mancher Boulevardzeitung verschwunden. Der Rekordmeister hat Perisic, Hernandez, Pavard, Arp – vielleicht bald Mandzukic. Aber er hat auch Hummels und mit Robben und Ribery zwei absolute Superstars nicht mehr. Mit dem Verlust an Persönlichkeiten laufen die Bayern Gefahr, international noch mehr an Stellenwert einzubüßen. „Mia san mia“ ist eben nur dann eine Erfolgsformel, wenn prägende Köpfe da sind, die sie leben und auch ausfüllen können. Personifiziert schien dieser Slogan über Jahrzehnte in der Person des Uli Hoeneß. Modell markige Sprüche – meist war auch etwas dahinter. Doch seine Ankündigung im Februar war eine Leerformel: „Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die kommende Saison …“.

Eigentlich bezog sich der Satz auf Neuverpflichtungen. Aber vielleicht meinte er ja doch seinen sicheren Abschied aus der FCB-Führungsetage. Allein die Spekulation, dass der Präsident und Aufsichtsratschef nicht mehr für das Amt kandidieren will, hat den Serienmeister geschwächt. Auch wenn für mich die Münchner natürlich wieder Favorit auf die Titelverteidigung sind, es wird für sie schwerer werden – vor allen Dingen auf internationalem Parkett. Aber auch in der Liga, wie die 0:2-Niederlage im Supercup in Dortmund gezeigt hat.

Der BVB hat sich konsequent verstärkt mit Hummels, Schulz, Hazard oder Brandt. Trainer Lucien Favre muss daraus aber erst einmal eine ganz neue Einheit basteln – in (sportlicher) Eintracht mit in jedem Fall einigen enttäuschten Akteuren. Es sieht momentan so aus, als würde Mario Götze dazu gehören. Der Spielfreund von Kapitän Marco Reus dürfte nicht sehr erfreut sein, wenn ihm das Spielen verwehrt bleibt. Das birgt Ansteckungsgefahr. Was wiederum der Konkurrenz in die Karten spielen würde. Bayer Leverkusen hat mit Trainer Peter Bosz die drittbeste Rückrunde der Liga hingelegt und muss schon deshalb neue Ansprüche entwickeln. Und RB Leipzig wird ganz sicher keinen derart ehrgeizigen Julian Nagelsmann verpflichtet haben, um mit Müh und Not den Status Quo zu halten. Der jüngste Trainer der Liga hat viel zu verlieren – aber vor allen Dingen will er alles gewinnen. Das dürfte für seinen Ex-Club dieses Mal nicht möglich sein. Auch wenn Hoffenheim wieder eine wettbewerbsfähige Mannschaft auf die Beine stellt, der Verein versucht es wieder mit einem absoluten Bundesliga-Trainerneuling. Alfred Schreuder (Ex-Co bei der TSG) muss dabei fast ganz neu anfangen, weil die Topstars der letzten Saison (Joelinton, Demirbay, Schulz, Amiri) Hoffenheim nachträglich zum Meister gemacht haben: zum Transfermeister mit fast 120 Millionen Euro Einnahmen. Übrigens dicht gefolgt von Eintracht Frankfurt, das ebenfalls mehr als 100 Millionen Euro eingenommen, aber auch Jovic und Haller verloren hat. Trotzdem dürfte die Mannschaft von Trainer Adi Hütter wieder um die internationalen Plätze mitspielen, weil sie hungrig, schnell und laufbereit ist.

Keine Frage, diese Saison könnte einiges ins Rollen kommen. Auch wenn man bedenkt, dass es noch nie acht Trainerdebütanten gab. Motto: Man muss ein Ende machen, wenn man anfangen will. Also Schluss jetzt....





Der TV-Moderator Gerhard Delling beleuchtet für unsere Zeitung das aktuelle Sportgeschehen