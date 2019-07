Genuss am Bootshafen mit „Käse trifft Wein“

von Rieke Beckwermert

08. Juli 2019, 10:41 Uhr

Kiel | Regionaler Käse & süddeutscher Wein: Bei der Veranstaltung „Käse trifft Wein“ steht am Wochenende (12. bis 14. Juli) am Kieler Bootshafen wieder der kulinarische Genuss im Vordergrund.

Käsereien der Käsestraße Schleswig-Holstein treffen vor der maritimen Kulisse mit Blick auf „dicke Pötte“ und die Kieler Innenstadt auf Winzer aus Süddeutschland. Dazu gibt es täglich Live-Musik im Programm des dreitägigen Events (geöffnet am Freitag, 12. Juli, von 14 bis 22 Uhr, Sonnabend, 13. Juli, von 11 bis 22 Uhr und Sonntag, 14. Juli, von 11 bis 18 Uhr).

Käsesorten aus Schaf-, Kuh- oder Ziegenmilch warten darauf, gekostet zu werden. Die Käsevielfalt soll nach Angaben der Veranstalter von Kiel-Marketing mit Rosé-, Weiß- und Rotweinen für vielfältige Geschmackskombinationen sorgen. Abgerundet werde das Angebot erstmals durch Bio-Bier, Flammkuchen und Bio-Spezialitäten vom Auerochsen – ebenfalls wie alle anderen regionalen Produkte ausgezeichnet mit dem Gütezeichen „Geprüfte Qualität Schleswig-Holstein“ der Landwirtschaftskammer. Zudem gibt es buchbare Käse- und Weinverkostungen. Für junge Gäste ab sechs Jahren (mit Bronze- Schwimmabzeichen) bieten Segeltrainer am Bootshafen am Freitag von 14-18 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag von 13-18 Uhr kostenloses Schnuppersegeln in Optimisten an. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Schwimmwesten werden gestellt.