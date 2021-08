Gemischte Kieler Gefühle

Holstein-Trainer Werner sieht „Schritt in die richtige Richtung“

22. August 2021, 18:11 Uhr

Kiel | Das Ende der Nullen auf dem Punktekonto sowie bei den erzielten Toren löste bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel keine Partystimmung aus, gemischt war die Gefühlswelt der „Störche“ nach dem 2:2 (1:1) bei Fortuna Düsseldorf – und so sprach Trainer Ole Werner von einem lachenden und einem weinenden Auge. „Lachend, weil wir eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt haben im Vergleich zu den Vorwochen – sowohl auf dem Platz als auch bei der Atmosphäre drumherum. Weinend, weil viele Chancen klarster Sorte für uns da waren, du nur unentschieden spielst und relativ spät den Gegentreffer bekommst“, sagte der 33-Jährige. Sein Team habe „viel kompakter verteidigt“ als noch bei den drei 0:3-Pleiten zum Saisonauftakt, es bei eigenem Ballbesitz allerdings „phasenweise versäumt, mutiger zu spielen“. Sein Fazit, so Werner, falle „unter dem Strich aber positiv aus, weil es ein Schritt in die richtige Richtung war“.

Diesen Rückenwind will er nun mit in die neue Trainingswoche mitnehmen. Dort nicht mehr dabei wird Lion Lauberbach sein. Der 23 Jahre alte Stürmer wechselt ablösefrei zu Drittligist Eintracht Braunschweig.