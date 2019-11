Aktionswoche in Kappeln : Gemeinsam gegen die Gewalt gegen Frauen

Einsatz zum Schutz der Frauen: In Kappeln ziehen zu diesem Zweck viele an einem Strang.

Avatar_shz von Doris Smit

12. November 2019, 19:10 Uhr

Kappeln | „Jede dritte Frau hat in ihrem Leben schon einmal Gewalt erfahren“, sagt Tinka Beller, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kappeln. Jeden Tag versuche ein Mann seine Partnerin zu töten, jeden zweiten bis dritten Tag gelinge es einem, berichtet sie weiter. Am 25. November ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, und um das Thema einmal mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, haben sich in Kappeln einige Akteure zusammengetan. Zu insgesamt vier Veranstaltungen laden die Organisatorinnen ein.

Neben der Stadt Kappeln sind der Verein „Frauenzimmer“, das Sozial-Forum und das Evangelische Frauenwerk des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg, sowie die Stadtbücherei und die Capitol-Lichtspiele Kappeln beteiligt. „Die Zusammenarbeit in dieser Konstellation ist ja neu, und sie klappt super“, sagt Beller und lobt in diesem Zusammenhang das starke Netzwerk und auch die Unterstützung durch die Verwaltung und den Bürgermeister. „Das gibt dem Thema mehr Sichtbarkeit.“

So ist in diesem Jahr eine ganze Aktionswoche rund um den Tag gegen Gewalt an Frauen geplant. Sie beginnt mit einem Workshop am Freitag, 22. November, von 16 bis 20 Uhr, im Regionalzentrum, Wassermühlenstraße 12, in Kappeln. Die Dozentinnen sind Mareike Brombacher, Flüchtlingsbeauftragte im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg, und Claudia Niklas-Reeps vom Evangelischen Frauenwerk. Der Titel des Workshops lautet: „Mehr Sicherheit im Umgang mit interkulturellen Kontexten“.

Weiter heißt es am Montag, 25. November, „Schaut hin, Gewalt kommt nicht in die Tüte!“ Vor der Bäckerei Meesenburg, der diese Aktion unterstützt, werden von 10 bis 12 Uhr in der Schmiedestraße Brötchentüten mit frisch gebackenem Inhalt, markanter Aufschrift und einem Info-Flyer verteilt. „Auch im Sozialzentrum und der Cafeteria des Berufsbildungszentrums geben wir die Tüten aus. Wir hoffen, dort auch junge Frauen und Männer zu erreichen“, sagt Inga Henningsen von „Frauenzimmer“ und ergänzt: „Häusliche Gewalt geht alle an.“

Ebenfalls am 25. November zeigen die Capitol-Lichtspiele um 20 Uhr den Film „Und der Zukunft zugewandt“ mit Alexandra Maria Lara und Robert Stadlober. Die Karten für die Vorstellung um 20 Uhr gibt es für 7,50 direkt im Kino in der Poststraße 10. Im Preis ist ein Sektempfang inbegriffen.

Zu dem Impulsvortrag „Sprache. Macht. (Un-)sichtbar.“ lädt schließlich die Gleichstellungsbeauftragte am Donnerstag, 28. November, ab 18.30 Uhr in die Stadtbücherei, Schmiedestraße 13, ein. „Es geht dabei um Sprache und Macht, um Wahrnehmung und Sichtbarkeit“, sagt die Dozentin, die verspricht den Vortrag mit vielen Beispielen zu spicken und die sich über viele interessierte Besucher – „sehr gern auch Männer“– und eine angeregte Diskussion im Anschluss freut.



> Anmeldung zum Workshop unter Telefon 04642/9111-10/29 oder unter frauenwerk@kirche-slfl.de

> Anmeldungen zum Vortrag bis 26. November unter 04642/18387 oder Tinka.Beller@stadt-kappeln.de