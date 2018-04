Theater für Kinder : Gelungener Auftakt für Neu-Eltoki in Tornesch

Zusammenschluss von Eltern aus Tornescher Kindergärten holt für Kinder Theatervorführungen in die Stadt.

von Sylvia Kaufmann

27. April 2018, 16:00 Uhr

Tornesch | Damit auch Kindergartenkinder vor Ort in den Genuss von professionellen kindgerechten Theateraufführungen kommen können, hatten vor mehr als 20 Jahren Eltern aus den Tornescher Kindergärten die Organisation dieser Veranstaltungen in die Hand genommen. Und seitdem gibt es in wechselnder Besetzung ein ehrenamtliches Team mit der Bezeichnung „Eltoki“ (Eltern Tornescher Kindergärten).

Jüngst erlebten im Pomm 91 wieder etwa 360 Kindergartenkinder und 180 Erst- und Zweitklässer jeweils zwei Aufführungen. Das seit Sommer vergangenen Jahres bestehende aktuelle Eltoki-Team hatte das Mapili-Theater mit Puppenspieler und Schauspieler Manuel Virnich und den beiden Stücken „Lasse reist zum Schlummermeer“ und „Max, der Kugelkäfer“ nach Tornesch geholt. „Wir haben auf Bewährtes zurückgegriffen, da wir ja erstmals die Organisation der Kindertheateraufführungen übernommen haben“, erläutern die Eltoki-Mütter Sabrina Polkehn und Sandra Lück von der Awo-Kita Merlinweg sowie Mirja Holz, Regina Biehl, Anja Seiler und Stefanie Stegen, deren Kinder den evangelischen Kindergarten am Wachsbleicher Weg besuchen.

Die jungen Mütter waren im vergangenen Jahr dem Aufruf ihrer Eltoki-Vorgängerinnen Sabine Mennerich, Anja Ohmes, Kerstin Ahrens und Andrea Barucha gefolgt, Eltoki nicht einschlafen zu lassen. Denn diese vier Mütter wollten nach vier Jahren Eltoki-Ehrenamt den Staffelstab an die nächste Kindergarten-Eltern-Generation weitergeben.

Vorgängerinnen stehen hilfreich zur Seite

„Anfangs meldete sich niemand und wir hatten die Befürchtung, dass es Eltoki und damit Theatererlebnisse für Kinder vor Ort nicht mehr geben wird“, erinnert sich Mennerich. Doch in Zusammenarbeit mit Kindergartenleitungen fanden sich dann doch Mütter aus zwei Kindertagesstätten. „Wir sind unserem Vorgängerteam für die gute Übergabe, die Tipps und Unterstützung sehr dankbar“, betont Sandra Lück.

Basierend auf den Erfahrungen ihrer Vorgänger haben auch die aktuellen Eltoki-Mütter die Aufgaben untereinander aufgeteilt. Sie reichen von der Auswahl des Kindertheaters und der Stücke, der Terminfindung bis hin zu Absprachen mit den Kindergärten, Grundschulen und der Tornescher Verwaltung, die den Saal in der Begegnungsstätte Pomm 91 zur Verfügung stellt. Zum Aufbauen der Stuhlreihen waren die Mütter an beiden Aufführungstagen schon kurz nach 7 Uhr vor Ort und hatten teilweise sogar ihre Ehemänner mit eingespannt. Auch das Aufräumen des Saals nach den Kindertheatervorstellungen haben die Mütter selbst erledigt.

„Wir sind der Stadt für die kostenfreie Nutzung des Saals und Pomm 91-Hausmeisterin Frau Leszinski für die Unterstützung sehr dankbar“, betont das Eltoki-Team. Die von der Politik zur Verfügung gestellte Ausfallbürgschaft hat Eltoki, wie in allen Vorgängergenerationen, nicht in Anspruch nehmen müssen. Die Kostenteilnahme pro Kind betrug auch diesmal 3,50 Euro.

„Wir haben uns gefreut, wie begeistert die Kinder wieder von dem Mapili-Theater waren“, betonen die Eltoki-Mütter. Puppenspieler Virnich, der mit den Tischfiguren vor fantasievollen Kulissen auf der Pomm 91-Bühne agierte, hatte die kleinen Theaterfreunde mit seinen detailgetreuen Puppen und den Geschichten mit viel Musik und Gesang schnell in seinen Bann gezogen. Die Kindergartenkinder begleiteten Lasse auf der Suche nach dem Schlaf, die Grundschüler den Kugelkäfer Max bei der Suche nach Freunden, die mit ihm musizieren.

Nach den Sommerferien wird das Eltoki-Team seine Recherchen und Vorbereitungen beginnen, um auch im Frühjahr 2019 wieder ein Kindertheater nach Tornesch holen zu können.