Gelebte Kunst- und Musikgeschichte

Memoiren Ex-JazzBaltica-Leiter Rainer Haarmann (77) blickt auf ein spannendes Leben zurück / „Vom Klang der Bilder“ ab 1. September im Buchhandel

von Dietmar Vogel

17. August 2020, 00:00 Uhr

Göttingen/Berlin/bonn/Kiel | „Schreib das auf!“ Jahrelang hat sich Rainer Haarmann (77) gesträubt, seine Erinnerungen an ein Leben mit Kunst und Musik, seine Begegnungen mit Bildenden Künstlern, Schriftstellern und Musikern, zu Papier zu bringen. Der Titel der nun vorliegenden Memoiren – „Vom Klang der Bilder. Leben mit Jazz und Kunst“ – könnte nicht passender sein. Ab 1. September ist das Werk mit 144 Seiten und 110 Abbildungen im Handel erhältlich.

Es ist ein kurzweiliges Buch. Ein Füllhorn, gesättigt mit Ereignissen. Der Leser erfährt vom LP-Schlüsselerlebnis des 14-Jährigen (Lionel Hampton Allstars), das Haarmann zum glühenden Jazz-Fan gemacht hat. Vom Kunsterzieher und Maler Lothar Grisebach, der ihm den Blick für Form und Farbe schärfte. Des Weiteren vom Jura-Studium wider Willen ab 1962 in Marburg und Göttingen, sein Wirken im Luchterhand Verlag.

So richtig Fahrt nehmen die Ausführungen mit Erinnerungen an seine Zeit ab Januar 1976 als erster Kulturreferent in der Ständigen Vertretung der BRD in Ost-Berlin auf, unter dem legendären Staatssekretär Günter Gaus (1929-2004): „Ein großer Animator auf der Suche nach Erkenntnissen.“

Zeitsprung. Einen weiteren Bruder im Geiste nach Umwegen über Bonn im Ministerium für Innerdeutsche Beziehungen sollte der Autor in Björn Engholm (SPD) finden. Der damalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein wollte, dass „Haarmann nach Kiel kommt“. Was dann, von 1991 bis 2011, folgte, ist längst Geschichte. Haarmanns Herauferinnern vieler Details als Spiritus Rector für Ars Baltica und JazzBaltica ist pures Vergnügen. Schnurren und Anekdoten, die sich hinter den Kulissen ereigneten, will der Leser erfahren. Und bekommt sie auf den Seiten 58 bis 127! JazzBaltica ist unter Haarmann ein Welt-Festival geworden. Trägt seine Handschrift – bis heute.

Mit dem letzten Kapitel „Neue Ideen. Neue Begegnungen“ endet der flüssig geschriebene Erinnerungs-Reigen. Haarmann – nun wieder in Berlin – widmet sich mit Verve seiner neuen Idee namens Edition Longplay (EL). Dem Leser erschließt sich eine Lebens-Haltung: „Es sollten Langspielplatten werden, welche Bildende Kunst und (Jazz)-Musik in gleichrangiger Weise verbanden“, heißt es an einer Stelle. LPs als Kunstwerke inklusive Unikat-LPs als Sonderedition statt CDs – es wurden 18 EL-Sammlerstücke.

Haarmann verblüfft als Vorreiter einer LP-Euphorie, auf deren Welle große Labels aufsprangen. Zum Leidwesen der Qualität, wie Haarmann beschreibt. Für sich zog er die Reißleine, entwickelte ab 2016 sogenannte Encore (Zugabe) Boxen. Zehn sind es bis heute. Und wieder ist es eine Melange aus LP – geschnitten, nicht gepresst („Handgemachte Meisterleistungen“) – Kunst, Text und Fotos.

Zwei lebenslange Lieben, „Kunst und Musik“, hat Rainer Haarmann gelebt. „Es geht weiter“, verspricht er. Wider dem „auferzwungenen Stillstand durch Corona“, lautet es am Ende. Seine Erinnerungen: Sie sind gelebte Kunst- und Musikgeschichte.