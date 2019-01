Gelebte Freundschaft

Bürgermeister von Wittstock spricht Einladung an alle Uetersener Bürger zur Landesgartenschau aus

von Klaus Plath

19. Januar 2019, 16:05 Uhr

Die Prignitz und mit ihr Uetersens Partnerstadt Wittstock sind immer eine Reise wert. In diesem Jahr ganz besonders. Vom 18. April bis zum 6. Oktober ist dort die brandenburgische Landesgartenschau zu Hause. Mit einer Million Frühblühern, mehreren Tausend Rosen, ganz viel Programm und jeder Menge Prominenz möchte die LaGa, wie sie in Wittstock liebevoll heißt, überzeugen. Rundum schöne Aussichten präsentierten Wittstocks Stadtverordnetenvorsteher Burkhard Schultz und Bürgermeister Jörg Gehrmann auch am Donnerstagabend in der Stadthalle der Dossestadt. Dorthin war zum Neujahrsempfang eingeladen worden und weit mehr als 500 Menschen folgten.

Unter den Gästen waren Uetersens Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) und Bürgervorsteher Adolf Bergmann. Sie freuten sich über eine Einladung zur Gartenschau, wobei Hansen selbst angekündigt hatte, dass Uetersen mit mehreren Bussen am 15. Juni anreisen werde. Nähere Details zum Reiseablauf würden demnächst folgen, sagte Rathaus-Mitarbeiter André Nowinski gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Gelände der LaGa erstreckt sich südlich der historischen Altstadt. Auf mehr als 13 Hektar wird hochkarätige Gartenkunst gezeigt. Gleich zwei Themengärten interpretieren das Leben und Wirken von Theodor Fontane, der anlässlich seines 200. Geburtstags in ganz Brandenburg und insbesondere in seiner Geburtsstadt Neuruppin gefeiert wird − nur 50 Kilometer von Wittstock entfernt. Die Landesgartenschau war der zentrale Punkt der Neujahrsansprachen der beiden Wittstocker Stadtoberhäupter, die es zudem nicht versäumten, Hansen zu deren 61. Geburtstag vor wenigen Tagen herzlich zu gratulieren.



Nicht nur Meckern, sondern Verändern





Der weitere Verlauf des Abends war von der besonderen Wittstocker Herzlichkeit geprägt, allerdings auch von mahnenden Worten, die demokratischen Errungenschaften zu schätzen und sich zumindest an den Wahlen zu beteiligen. Gehrmann erinnerte dabei an die Europawahl am Sonntag, 26. Mai. Weiter sollten die Menschen jenen gegenüber Respekt zeigen, die sich für die Bürger politisch engagieren. Es werde vieles beklagt, an Veränderungen könne sich jeder aktiv beteiligen, so Gehrmann. Beteiligen könne sich jeder auch an dem Kulturangebot, kehrte der Bürgermeister zur LaGa zurück, die es in Wittstock in dieser Form so schnell nicht wieder geben werde.

Das Programm der Landesgartenschau liegt in Form eines Flyers im Pressehaus aus, der kostenlos mitgenommen werden kann.