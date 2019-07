Gelbe Säcke sind bald Geschichte

Duales System schreibt Sammlung in Behältern aus / Verteilung könnte im Dezember beginnen

von Tobias Thieme

10. Juli 2019, 16:00 Uhr

Tornesch | Viele Menschen ärgern sich über die gelben Säcke. Sie verschandeln Bürgersteige und Gartenzäune. Sie fliegen bei steifer Brise durch die Landschaft. Sie zerreißen schnell. Müll ziert dann ganze Straßenzüge. Und sie locken Tiere wie Vögel und Nager an. Im Kreis Pinneberg ist damit jetzt Schluss. Die gelbe Tonne kommt spätestens Anfang 2020. Das duale System Belland-Vision mit Sitz in Pegnitz (Bayern), zuständig für die Ausschreibungen von Sammeldienstleistungen für Verpackungsmüll und Glas im Kreis Pinneberg, hat dies in sein Anforderungsprofil aufgenommen.

Belland-Vision ist eines von acht dualen Systemen in Deutschland (siehe Infokasten). Das Unternehmen sagte auf Anfrage: „Im Zuge der Leistungsvergabe wird für den Landkreis Pinneberg aktuell eine flächendeckende Erfassung der Leichtverpackungen mittels gelber Tonne ausgeschrieben. Die einzelnen Parameter wurden bereits im Vorfeld mit dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger abgestimmt.“ Mit „öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger“ sind die Kommunen oder der Kreis gemeint.

Die dualen Systeme hatten sich oft dagegen gesträubt, die Sammlung mit gelben Tonnen zu bezahlen. Weil sie teurer ist. Seit Januar gilt jedoch ein neues Verpackungsgesetz. Auf dessen Grundlage können die Kommunen Vorgaben machen, mit welchen Behältern gesammelt wird. Im Gesetz heißt es, dass die Kommunen die Art der Sammelbehälter bestimmen können, „soweit eine solche Vorgabe geeignet ist, um eine möglichst effektive und umweltverträgliche Erfassung der Abfälle aus privaten Haushaltungen sicherzustellen“.



„Fehlbefüllungen steigen an“





Belland-Vision macht deutlich, dass es der Vorgabe skeptisch gegenübersteht. „Inwieweit das Erfassungssystem mittels gelber Tonne den ökologischen Ansprüchen der Systembetreiber genügt, wird sich nach der Systemumstellung zeigen. Denn der Eintrag von Fehlbefüllungen wie Restmüll und Biomüll in das Erfassungssystem für Leichtverpackungen steigt erwiesener Maßen bei einer Umstellung von Sack auf Tonne“, teilte das Unternehmen mit. In die Tonne dürften ausschließlich Verpackungen, die nicht aus Glas oder Papier, Pappe und Karton bestünden. Sie entspricht damit nicht der Wertstofftonne, die in Tornesch getestet wurde.

Die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (GAB) in Tornesch bewirbt sich als Entsorgungsunternehmen um den Zuschlag für die Sammeldienstleistung. Sie teilte auf Nachfrage mit: „Die Verteilung der gelben Tonnen startet frühestens im Dezember 2019.“ Eine Gebührenerhöhung für die Bürger soll es nicht geben: „Wenn es zu Mehrkosten kommt, dann wird die Differenz von den dualen Systemen getragen.“

Die Wertstofftonne, in die auch Metall geworfen werden darf, bleibt vorerst Zukunftsmusik. Ursprünglich sollte es ein Wertstofftonnengesetz geben. Stattdessen kam dann das Verpackungsgesetz, welches sich auf Verpackungen beschränkt.