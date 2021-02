Im Nachbarland Dänemark muss künftig jede Predigt ins Dänische übersetzt werden

Kopenhagen | In Dänemark sollen Pfarrer, Priester und Imame künftig alle Predigten auf Dänisch übersetzen. Was heißt das für die deutschen Kirchengemeinden im Nachbarland? Benjamin Lassiwe sprach dazu mit der deutschen Pfarrerin der Kopenhagener St. Petri-Gemeinde, Rajah Scheepers.

Frau Scheepers, wie ist die Situation in Sachen Predigtverbot in Dänemark?

Derzeit sieht es so aus, dass es wohl nicht auf ein Verbot fremdsprachiger Predigten in Dänemark hinauslaufen wird. Aber: Alle nichtdänischen Predigten müssen künftig ins Dänische übersetzt werden. Die Konferenz Europäischer Kirchen (KEK), der auch die dänische Volkskirche angehört, hat dazu einen Brief an die dänische Kirchenministerin Joy Mogensen und Ministerpräsidentin Mette Fredriksen geschickt. Denn das Image Dänemarks als freie, liberale Nation wird dadurch getrübt. Und dabei beruht dieses Erbe ja auf christlichem Kulturerbe. Die dänischen Bischöfe haben einen entsprechenden Brief geschrieben, auch der Kirchenrat hat protestiert. Wir sehen in diesen Planungen einen Verstoß gegen alle Traditionen von Freiheit und Vielfalt.



Was würde das künftig bedeuten? Stehen Sie dann immer mit einem Dolmetscher auf der Kanzel?

Es geht nicht um Simultanübersetzungen. Es geht darum, die Predigten anschließend zu übersetzen und einzuschicken. Ganz praktisch wären das drei bis fünf Stück pro Woche – es geht ja nicht nur um den Sonntagsgottesdienst, es geht auch um Taufen, Trauungen und Beerdigungen. Und abgesehen vom Praktischen heißt das: Man gerät in einen Verdacht, weil man in einer anderen Sprache einen Gottesdienst feiert. So hat es der Bischof von Kopenhagen, Peter Skov-Jakobsen, erst kürzlich formuliert. Dabei heißt es in der Europäischen Menschenrechtskonvention, die auch Dänemark unterzeichnet hat, dass die Bürger aller europäischer Staaten das Recht haben, ihre Religion in einer Sprache ihrer Wahl auszuüben.



Wieso gibt es eigentlich eine deutsche Gemeinde in Kopenhagen?

In Kopenhagen leben mindestens seit dem 13. Jahrhundert Menschen aus Deutschland. Schon 1575 hat der dänische König seinen deutschsprachigen Untertanen gestattet, Gottesdienste in deutscher Sprache abzuhalten. Damals entstand unsere Gemeinde. Wir sind heute ein Teil der dänischen Volkskirche, und die einzige deutschsprachige Gemeinde der dänischen Volkskirche außerhalb von Nordschleswig. Wir haben 1400 Mitglieder und sind die zweitälteste deutsche Auslandsgemeinde nach der Gemeinde in Stockholm. Vom Durchschnittsalter her sind wir mit 32 Jahren aber eine der jüngsten Auslandsgemeinden, was sicher damit zusammenhängt, dass gleich nebenan mit der St. Petri Schule auch die älteste deutsche Auslandsschule liegt.

Was sind das für Menschen, die in ihre Gemeinde kommen?

Das sind Menschen, die hauptsächlich wegen der Liebe oder wegen der Arbeit nach Kopenhagen gezogen sind. Das sind schon immer die Gründe gewesen. Sie sind mit einem Dänen verheiratet und möchten weiter Gottesdienste in ihrer Muttersprache besuchen. Oder sie arbeiten hier für die Deutsche Bahn, für Maersk oder die deutsch-dänische Handelskammer. Deutschland ist nun einmal der wichtigste Wirtschaftspartner Dänemarks.



Und was würde es für das deutsch-dänische Verhältnis bedeuten, wenn nun keine deutschen Gottesdienste mehr in Dänemark gebe?

Glücklicherweise scheint das komplette Verbot ja nicht mehr zur Diskussion zu stehen. Wir haben gerade erst das deutsch-dänische Freundschaftsjahr gefeiert. Und zu einer Freundschaft gehört auch, dass man sich mit Vertrauen und Offenheit begegnet und der andere das Recht haben darf, in seiner Sprache zu sprechen.