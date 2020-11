Geflügelpest sucht Hallig heim

Avatar_shz von pac

05. November 2020, 18:09 Uhr

Kiel/Oland | Die Geflügelpest ist auf einem kleinem Hühnerhof auf der nordfriesischen Hallig Oland nachgewiesen worden. Das teilte das Landwirtschaftsministerium gestern in Kiel mit. Es handelt sich laut Friedrich-Loeffler-Institut, dem nationalen Referenzlabor, um den ersten bestätigten Geflügelpestfall in einer Nutztierhaltung in diesem Herbst in Deutschland. Laut Ministerium wurde die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, bei einem Huhn des Betriebes auf Oland festgestellt. Es handelt sich um das Virus H5N8. Die betroffene Haltung besteht aus 70 Hühnern, von denen innerhalb kurzer Zeit acht Tiere gestorben seien. Alle Tiere werden gemäß Geflügelpest-Verordnung getötet und entsorgt.