Gefesselte Studentin: Verdächtiger verhaftet

Der Aushilfsfahrer hat vermutlich schon einmal eine Frau verschleppt

04. November 2019, 11:49 Uhr

Lübeck | Er machte nachts Jagd auf Frauen, nutzte dafür die Transporter seiner Firma: Im Fall der gefesselten Lübecker Studentin hat es eine Festnahme gegeben. Ein 43 Jahre alter Aushilfsfahrer für Lebensmittel soll die junge Frau entführt haben. Laut Polizei war es vermutlich nicht seine erste Tat. Bereits zwei Wochen zuvor soll der Türke eine Lübeckerin verschleppt haben.

Beamte des Zivilen Streifenkommandos haben den Mann am Freitag in den frühen Morgenstunden festgenommen. Das Amtsgericht erließ Haftbefehl. Christian Braunwarth, Sprecher der Lübecker Staatsanwaltschaft: „Dem Beschuldigten werden Freiheitsberaubung, sexuelle Nötigung und versuchter Mord vorgeworfen.“ Die Medizinstudentin (20) war am 12. Oktober an einem Feldweg bei Mönkhagen im Kreis Stormarn gefunden worden – von einem Autofahrer, der austreten wollte. Vermutlich wäre sie an Unterkühlung gestorben, denn wegen eines Knebels im Mund konnte sie nicht um Hilfe rufen, zudem hatte der Täter den Spanngurt, mit dem sie gefesselt war, auch am Geäst des Knicks festgezurrt.

Wie kamen die Ermittler dem Verdächtigen auf die Spur? Ein Zeuge hatte berichtet, er habe die Studentin, die in Lübeck auf einer Erstsemesterparty war, auf dem Heimweg gesehen. Außerdem einen weißen Transporter, der wendete und in ihre Richtung fuhr. Daraufhin sichtete die Polizei bei Firmen in der Nähe das Material von Überwachungskameras. Mit Erfolg. „Zur fraglichen Zeit fuhr ein weißer Ford-Transit mit Hochdach aus einer Stichstraße“, sagte der Staatsanwalt. Hinter dieser Stichstraße, dem Bahnweg, wohnte der Verdächtige nach seiner Scheidung in einer Gartenlaube. Er wurde observiert. „Der Mann zeigte ein Verhalten, das uns nachdenklich werden ließ“, so der Staatsanwalt. „Nachts fuhr er durch die Straßen, hielt an, beobachtete die Umgebung.“

Für die zehnköpfige Ermittlungsgruppe stand fest: Hier ist jemand auf der Suche nach Frauen. Am Ende einer seiner nächtlichen Touren wurde der Mann, der seit 2009 in Deutschland lebt und Vater von drei Kindern ist, festgenommen. Der Staatsanwalt: „Ein Abgleich seines Erbguts mit DNA vom Knebel und der Bekleidung der Studentin führte zu einer Übereinstimmung.“ Der Beschuldigte soll zudem Spontanäußerungen getätigt haben, die den Tatverdacht erhärteten. Sein Motiv war offenbar sexueller Natur. Die Medizinstudentin ist entgegen bisheriger Angaben der Polizei doch vergewaltigt worden. „Sie hat uns das nicht sofort mitgeteilt, entsprechende DNA-Spuren konnten aber trotzdem noch gesichert werden“, erklärte Braunwarth.

Die Ermittler verdächtigen den Mann nun, bereits am 26. September gegen 5 Uhr morgens eine Lübeckerin (25) gewaltsam auf eine Kleingartenparzelle hinter dem Bahnweg verschleppt zu haben. Sie konnte sich glücklicherweise befreien und flüchten. „Wir suchen jetzt nach weiteren möglichen Opfern“, sagte der Staatsanwalt. Neben dem sichergestellten Ford-Transit, den der Verdächtige in der Tatnacht fuhr, könnten Straftaten auch mit einem gelben Fiat Doblò oder einem weißen Iveco Transporter begangen worden sein.