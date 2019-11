Gefesselte Studentin – Ehefrau des Tatverdächtigen sagt: „Er ist krank“

Avatar_shz von Eckard Gehm

06. November 2019, 19:56 Uhr

Lübeck | Der Tatverdächtige sitzt in Haft, bei der Kripo ist die Erleichterung groß. Die Familie von Aushilfsfahrer Aziz G. (43) quält jedoch die Frage, warum der Ehemann und Vater ein so schreckliches Verbrechen begangen hat, warum er eine Studentin vergewaltigt und gefesselt an einem Feldweg zurückgelassen hat.

Jetzt spricht Ehefrau Emine G. (32) – in Tränen aufgelöst. Sie sagt: „Er ist krank, wirklich krank.“ Und: „Ich werde ihm das nicht verzeihen.“

Die Familie war 2009 aus der Türkei nach Deutschland gekommen, Aziz G. hat mit seiner Frau zwei Söhne (9, 12) und eine Tochter (17). Gemeinsam führten die Eheleute die Kneipe „Endstation“, bis das Geschäft 2017 pleite ging. Der gelernte Schweißer hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, war der Polizei wegen Diebstahls und Betrugs bekannt. In der Ehe kriselte es seit Jahren, immer wieder gab es lautstarken Streit. Emine G. sagt: „Ich habe ihn dann mit giftigen Worten verletzt, er hat mich geschlagen und gewürgt. Ich bin auch ein Opfer.“ Nach großen Streitereien musste Aziz G. in die Baracke auf der Kleingartenparzelle der Familie an den Lübecker Bahngleisen ziehen. Selbst, nachdem diese im Oktober 2018 durch eine Verpuffung in Schutt und Asche lag. Was ihren Ehemann getrieben hat, weiß Emine G. nicht. „Vielleicht ist er abhängig von mir, nicht damit klargekommen, mich zu verlieren.“

Als Gemüse-Auslieferer durfte Aziz G. die Transporter seines Chefs über Nacht behalten, suchte nach Überzeugung der Kripo in der Dunkelheit nach Frauen, die alleine unterwegs waren. Die Ermittler sind sicher, dass die Entführung der Studentin am 12. Oktober nicht seine erste Tat gewesen ist. Bereits am 26. September soll Aziz G. eine Lübeckerin (25) verschleppt haben, die gegen 5 Uhr angetrunken auf dem Nachhauseweg war. Er soll sie direkt vor seiner Kleingartenparzelle überwältigt haben.

Zu diesem Fall sind jetzt neue Details bekannt geworden. Die Frau, die Anzeige erstattet hatte, gab gegenüber der Polizei an, dass sie nicht nur auf die Parzelle geschleift, sondern auch eingeschlossen worden sei. Zwischenzeitlich habe sie das Bewusstsein verloren. Weil die Frau sicher war, nicht sexuell missbraucht worden zu sein, handelte es sich juristisch um eine Freiheitsberaubung. Gegen Aziz G. wurde zwar ermittelt, er blieb jedoch auf freiem Fuß. Staatsanwalt Christian Braunwarth betont, dass es diesbezüglich keine Ermittlungspanne gegeben habe.

Aziz G., der zu den Vorwürfen schweigt, ist unterdessen eine Pflichtverteidigerin beigeordnet worden. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. Ehefrau Emine G. sagt: „Er muss das büßen.“