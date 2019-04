Gefährliche Expedition zum Orient

Im 17. Jahrhundert reist eine Delegation des Gottorfer Herzogs Friedrich III. nach Persien, um eine neue Handelsroute zu erschließen

von Stefan Beuke

22. April 2019, 17:14 Uhr

Als Friedrich III. 1616 mit 18 Jahren als Nachfolger seines überraschend verstorbenen Vaters Herzog von Gottorf wurde und einen Blick in die Staatskasse wagte, muss ihm der Schreck in die Glieder gefahren sein; denn er sah nur Schulden, und zwar gewaltige. Um überhaupt regieren zu können, benötigte er dringend neue Einnahmen. Jeder Vorschlag, zu Geld zu gelangen, war ihm recht, und diese Notlage machten sich Scharlatane zu Nutzen.

Einer von ihnen war der Hamburger Kaufmann Otto Brüggemann. Er redete dem unerfahrenen neuen Herrn auf Schloss Gottorf ein, dass der Fernhandel Gewinn in Hülle und Fülle garantiere. Man müsse nur eine Handelsroute von der deutschen Nordseeküste bis in den fernen Osten einrichten. Ein Weg, auf dem die Kostbarkeiten des Orients, Seide vor allem und Gewürze, heran transportiert und in ganz Westeuropa weiterverkauft werden könnten. Eine Art Seidenstraße also, wie sie derzeit die Chinesen anstreben.



Aus 22 000 Kilometer Handelsweg werden 6000





Zwar gab es bereits eine ähnliche Verbindung, doch die führte um die Südspitze Afrikas nach Spanien, auch nach Hamburg und Lübeck, über eine Strecke von 22 000 Kilometer. Es wäre ein Leichtes, so redete Brüggemann dem in Wirtschaftsfragen völlig unerfahrenen Gottorfer Herrscher ein, einen nur 6000 Kilometer langen Weg zu finden. Über das Kaspische Meer, die Wolga durch Russland und über die Ostsee. Friedrich empfand die Pläne so verlockend, dass er als Endstation die Siedlung Friedrichstadt gründete und in Kiel gegenüber der Nikolaikirche mehrere große Gebäude errichten ließ, in denen die erwarteten Waren zwischengelagert werden sollten. Diese „Persianischen Häuser“ bestanden bis zum Mai 1944, dann sind sie durch Luftangriffe britischer Bomber zerstört worden.

Nach diesen Vorbereitungen sticht eine 34-köpfige Delegation von Travemünde aus in See. Sie soll mit dem russischen Zaren die Bedingungen für den Transit der in Persien eingekauften Waren sichern. Ein wichtiges Mitglied der Delegation ist der zuletzt in Leipzig als Lehrer tätige Mathematiker Adam Olearius. Er hat die Aufgabe, das Protokoll über alle Verhandlungen zu führen. Das erledigt er gründlich. Seine Aufzeichnungen sind bis heute erhalten und geben einen ebenso spannenden wie detaillierten Bericht über die abenteuerliche Expedition.

Zehn Monate nach der Abreise erreicht die Delegation nach abenteuerlicher Fahrt Moskau und wird vom Zaren mit großem Pomp empfangen. Die Verhandlungen ziehen sich über Wochen. Die gewaltige Summe von 600 000 Taler fordert der Zar für die Durchfahrtsrechte. Brüggemann und der eigentliche Leiter der Delegation, der im Dienst des Herzogs stehende Jurist Philipp Crusius, stimmen zu. Doch der russische Herrscher verlangt eine Bestätigung durch Friedrich III., und so muss eine Abordnung zurück nach Schleswig, um die Beglaubigung einzuholen.



Geschenke für den Zaren versinken im Meer







Olearius wird befördert, Brüggemann hingerichtet





Diesmal verlaufen Hin- und Rückreise noch dramatischer als die erste Fahrt. Das Schiff zerbricht im Sturm, die wertvollen Geschenke für den Zaren versinken, ein Teil der mitgeführten Pferde ertrinkt. Da auch die Beglaubigungsschreiben des Herzogs verlorengehen, muss Ersatz aus Gottorf geholt werden. Das alles dauert Monate. Der Herzog will das ganze Vorhaben bereits aufgeben, denkt dann jedoch an die erhofften Gewinne und die bereits vorgenommenen Investitionen. Außerdem wartet in Moskau ein Teil der dort zurückgelassenen Delegation auf die Rückkehr der Kameraden. Man hat außerdem schon ein Schiff für die Weiterfahrt Richtung Persien gebaut. Also bricht die Delegation erneut auf.Im Juni 1636, acht Monate nach der erneuten Abreise aus Travemünde, ist die Delegation wieder vollständig in Moskau. Es gab mehrere Unglücke, und es gibt vor allem Streit in der Führung. Brüggemann bekommt Wutanfälle, bei den Verhandlungen verhält er sich undiplomatisch. Olearius schreibt alles auf. Das neu gebaute Schiff für die Weiterfahrt nach Persien erweist sich als Fehlkonstruktion. Auf dem Kaspischen Meer gerät es in einen Sturm und zerbricht. Zum Glück können die wertvollen Geschenke für den Schah gerettet werden. Mit Pferden, Kamelen und Ochsenwagen zieht die Delegation in Ufernähe weiter und erreicht Anfang August 1637, und damit fast vier Jahre nach der ersten Abreise aus Travemünde, die persische Hauptstadt Isfahan.

Der Schah empfängt die Männer aus Schleswig und Holstein, als wären sie die Vertreter einer Großmacht. Der Prunk aus Tausendundeiner Nacht scheint den Spitzen der Delegation zu Kopf gestiegen zu sein. Für das Privileg, exklusiv persische Seide nach Europa zu verkaufen, verspricht Brüggemann als Gegenleistung militärischen Beistand gegen die verhassten Türken. Die Hilfe soll nicht nur vom Gottorfer Herzog, sondern sogar vom deutschen Kaiser kommen. Das Angebot ist völlig aus der Luft gegriffen.

Man werde das Angebot prüfen, lässt der junge Schah wissen, doch daraus wird nichts. Da Brüggemann jeglichen Respekt gegenüber dem Herrscher vermissen lässt, verschlechtert sich die Stimmung, die Verhandlungen enden, der Delegation wird die Abreise empfohlen. Auch eine Abordnung, die der Schah anschließend nach Gottorf schickt, erreicht keine Vereinbarung.

Auf dem Landweg reist die Expedition des Herzogs unter größten Strapazen zurück, der Streit innerhalb der Delegation eskaliert, führt sogar zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Olearius und Brüggemann. Sechs Jahre nach dem Aufbruch erreicht die zerstrittene Führung 1639 wieder die Heimat.

Friedrich III. ist über den missglückten Ausgang des teuren Unternehmens empört. Als Hauptschuldigen für das Desaster sieht er Otto Brüggemann, der vor Gericht gestellt und am 5. Mai 1640 in Schleswig hingerichtet wird. Adam Olearius dagegen steigt in der Gunst des Herzogs. Er wird zum Hofbibliothekar befördert, verwaltet die Schatzkammer von Schloss Gottorf und ist maßgeblich an der Konstruktion des großen Globus‘ beteiligt. Seine spannende Beschreibung der Expedition von Gottorf nach Persien wird zu einem in mehrere Sprachen übersetzten Bestseller, 1671 stirbt Adam Olearius und wird im Schleswiger Dom beigesetzt.





> Der Autor ist Verfasser einer Biografie über Adam Olearius, erschienen im Wachholtz Verlag.