Gedankenaustausch zum Programm

Treffen mit Heidgrabener SPD-Wahlkreiskandidaten / Sozialdemokraten werben für Wahlbeteiligung

von Sylvia Kaufmann

24. April 2018, 15:59 Uhr

Die Sozialdemokraten der Gemeinde Heidgraben läuten ihre letzte Wahlkampfrunde zur Kommunalwahl am 6. Mai ein. In den vergangenen Tagen haben Direkt- und Listenkandidaten das Wahlprogramm an die Heidgrabener Haushalte verteilt. „Wir haben dabei viele Gespräche geführt über Themen, die wir in der vergangenen Legislaturperiode umgesetzt oder auf den Weg gebracht haben und wie wir unsere Arbeit für Heidgraben fortsetzen wollen“, berichtet Lothar Kahnert. Er ist seit 1998 Gemeindevertreter und langjähriger Vorsitzender des Ausschusses für Jugend, Sport und Erholung und tritt wie Frank Büchner und Christian Bauerfeld als SPD-Direktkandidat im Wahlkreis 022 (Heidgraben West) an.

Nicht nur an den Haustüren oder am Gartenzaun suchen die SPD-Direktkandidaten derzeit das Gespräch mit den Bürgern. Sie laden in ihren Wahlkreisen zum Gedankenaustausch ein. Traditionell war die Gaststätte Arndt an der Betonstraße immer Ausrichtungsort für das sozialdemokratische Wahlkreistreffen 022. Doch da die historische Schankwirtschaft nun geschlossen ist, kam Kahnert auf die Idee von noch mehr Bürgernähe und fand dabei auch von seiner Frau Wiebke Unterstützung. Kahnert lud Interessierte auf sein Grundstück an den Birkenweg ein. Der laue Frühlingsabend war wie geschaffen für Gespräche im Freien an Stehtischen. Auf den Tischen lagen Exemplare des SPD-Wahlprogramms aus. Bei kühlen Getränken und Grillwurst − Kahnert hatte als Hausherr auch die Aufgabe des Grillmeisters übernommen – kamen auch die SPD-Direktkandidaten der Wahlkreise 021 (Mitte) und 023 (Ost) mit den teilnehmenden Bürgern ins Gespräch.



Von der Kultur bis zur Bauleitplanung





Das 16 Seiten umfassende Wahlprogramm spiegelt in seinen Themenabschnitten Kultur, Seniorenarbeit, Schule, Kindergarten, Feuerwehr, Jugend, Sport und Infrastruktur mit Bauleitplanung, Wohn- und Gewerbeansiedlung, Landschaftsschutz sowie Straßen- und öffentlicher Personennahverkehr alle Bereiche im Leben der Gemeinde wider. Autoren der Beiträge sind SPD-Gemeindevertreter mit den jeweiligen Fachkompetenzen. Mit Cecilie Ballin kommt auch eine Neu-Heidgrabenerin, ein neues SPD-Mitglied und eine erstmalige Kommunalwahlkandidatin zu Wort. Die 42-jährige Lehrerin beschreibt, warum sie, ihr Mann und die beiden Töchter sich in Heidgraben wohl fühlen. Sie führt die soziale Gemeinschaft und die Infrastruktur an und erläutert: „Dies ist auch durch die SPD vor Ort gewachsen. Daher hoffe ich, hier etwas zurückgeben und weitertragen zu können.“ Mit den erfahrenen und langjährigen SPD-Kommunalpolitikern Andrea Becker und Frank Tesch bildet Cecilie Ballin das SPD-Direktkandidatenteam für den Wahlkreis Mitte.

Bürgermeister Ernst-Heinrich Jürgensen, Ute Lohse-Roth und Marion Sörensen sind die Direktkandidaten der SPD im Wahlkreis (Ost). In seinem Vorwort zum Wahlprogramm geht Jürgensen auf Vorhaben der SPD für den Zeitraum 2018 bis 2023 ein und nennt die Umsetzung des Raumkonzepts zur Erweiterung von Schule, Mensa und Feuerwehr, die Planung eines neuen Feuerwehrgerätehauses, die Errichtung von barrierearmen Wohnungen, die Erschließung des Gewerbegebietes Jägerstraße/Hauptstraße, die Sanierung des Gemeindezentrums, die Sanierung der Oberflächenentwässerung vor dem Gemeindezentrum, Straßensanierungen, die Herausgabe einer Dorfchronik und die Umsetzung der Breitbandversorgung. Jürgensen rief die Teilnehmer des Gedankenaustausches zum SPD-Wahlprogramm dazu auf, mit zu einer guten Wahlbeteiligung beizutragen.