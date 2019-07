Gebot der Gerechtigkeit

Unsere Wünsche dürfen wir nicht auf Kosten der nächsten Generationen finanzieren

von Frank Albrecht

19. Juli 2019, 11:56 Uhr

Die Jungen zahlen für die Alten. So war es immer. Doch dieses System wankt. Deutschland wird immer älter und die Belastung für Jüngere, die sich gerade erst ihr Leben aufbauen, wächst. Gibt es noch Generationengerechtigkeit? Wir haben sechs Politiker aus dem Land gebeten, Ihre Sicht der Dinge zu schildern. Heute: Ole-Christopher Plambeck. finanzpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion.

In Zeiten niedriger Zinssätze und steigender Steuereinnahmen wachsen die Begehrlichkeiten für Ausgaben in fast allen Politikfeldern. Gerade aufgrund der niedrigen Zinssätze zahlt Schleswig-Holstein knapp die Hälfte der Zinsen gegenüber 2010. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Kapitalmarktschulden Ende 2017 knapp 27 Mrd. Euro betragen haben und bis 2025 aufgrund der Verpflichtungen aus der HSH Nordbank um ca. 5,3 Mrd. Euro anwachsen werden. Das ist aber noch nicht alles.

Die verdeckte Verschuldung, also der Sanierungsstau in der Infrastruktur, beträgt ca. 6 Mrd. Euro. Es geht um Gebäude wie die der Universitäten, Straßen, Schienen und vieles mehr. Dazu kommen die Pensionsverpflichtungen, die heute mit einem Barwert von ca. 34,7 Mrd. Euro beziffert werden können. Immerhin zahlt das Land von seinen ca. 13 Mrd. Euro Einnahmen pro Jahr mehr als 4,4 Mrd. Euro nur für aktive und ehemalige Beschäftigte. Die Gesamtverschuldung des Landes beträgt also ca. 73 Mrd. Euro. Auf diese 73 Mrd. Euro Schulden müssen wir eine Antwort haben!

Mit dem Versorgungsfonds des Landes werden Mittel zurückgelegt, um daraus einen Teil der Pensionsverpflichtungen zu bezahlen. Dem Investitionsstau begegnen wir mit einer Investitionsquote von über 10 Prozent und den Kapitalmarktschulden mit Tilgungen, soweit noch Geld vorhanden ist. Und genau das ist der begrenzte Faktor. Dem Land stehen nur die Mittel zur Verfügung, die auch eingenommen werden können. Da stellt sich schon die Frage, ob nicht auch Schulden aufgenommen werden könnten, um das eine oder andere zusätzliche Projekt zu finanzieren.

Hier sage ich ganz klar Nein! Denn die Schuldenbremse verbietet uns neue Schulden aufzunehmen.

Schleswig-Holstein hat die Schuldenbremse 2010 mit breiter Mehrheit im Landtag in seine Landesverfassung aufgenommen und muss die strukturelle Lücke im Landeshaushalt bis 2020 Schritt für Schritt vollständig schließen. Ab 2020 sind Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich ohne neue Schulden auszugleichen. Ziel ist es, keine neuen Kredite aufzunehmen und das strukturelle Haushaltsdefizit abzubauen. Das haben wir im Land sogar drei Jahre früher geschafft als geplant.

Dieser Erfolg darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die gute Konjunktur und die niedrigen Zinsen einen hohen Anteil daran haben. Fahrlässig ist es also, neue Schulden aufzunehmen, um Wunschprojekte zu finanzieren. Denn diese neuen Schulden müssen kommende Generationen zurückzahlen, darauf zu zahlende Zinsen verhindern dann gute Projekte. Wir müssen eher mit steigenden Zinssätzen in der Zukunft rechnen. Falls der durchschnittliche Zinssatz nur um 1 Prozentpunkt steigt, kostet es das Land pro Jahr über 300 Mio. Euro mehr Zinsen. Geld, das für politische Projekte wie Investitionen in den Klimaschutz fehlt.

Steigende Zinsen stellen neben einer einbrechenden Konjunktur und den Pensionslasten das höchste Haushaltsrisiko dar. Es ist ein Gebot der Generationengerechtigkeit, keine neuen Schulden aufzunehmen. Über Tilgung von Altschulden haben wir dann noch gar nicht gesprochen.

Ein Haushalt, der ohne neue Schulden auskommt? Wenn die Infrastruktur marode ist oder wenn nicht genügend in den Klimaschutz investiert wird? Dazu sage ich: Wir dürfen unsere heutigen Wünsche nicht vollumfänglich auf Kosten der nächsten Generationen finanzieren!

Denn schon jetzt wird aus dem ausgeglichenen Haushalt heraus die Infrastruktur verbessert und Klimaschutzmaßnahmen getroffen. Es könnte natürlich gerne alles schneller gehen, aber die Mittelabflüsse stocken oft, weil die Fachkräfte fehlen, um z.B. Straßensanierungen auch umzusetzen. Zudem können Versäumnisse aus der Vergangenheit nicht von heute auf morgen repariert werden. Nur ein gut ausgeglichener Haushalt kann also die Herausforderung von heute meistern und überlässt gleichzeitig den zukünftigen Generationen die Mittel, damit auch sie die Herausforderung von morgen und übermorgen bewältigen können.

Denn auch in 20, 30 oder 50 Jahren wird die regierende Generation Antworten auf die dann aktuellen Fragen finden müssen. Unsere Aufgabe ist, ihr nicht schon heute ihre finanziellen Spielräume wegzunehmen. Die Generationen vor uns haben leider zu wenig Vorsorge für Pensionslasten getroffen sowie zu wenig in die Infrastruktur investiert und trotzdem neue Schulden aufgenommen. Diesen Fehler dürfen wir heute nicht wiederholen.

