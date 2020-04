„Gastgewerbe hat Schlüsselstellung“

Sparkassen- und Giroverband-Chef Boll fordert eine engere Taktung des Stufenplans / Auswirkungen der Krise kommen erst noch

24. April 2020, 20:50 Uhr

kiel | Der Präsident des Sparkassen- und Giroverbands für Schleswig-Holstein (SGVSH), Reinhard Boll, hat die Landesregierung zu mehr Perspektiven für eine Wiederbelebung des Tourismus aufgefordert. „Ich glaube, dass man mindestens in der Tonspur der Kommunikation Lichtlein am Ende des Tunnels hätte setzen können“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Boll geht auf Konfrontationskurs zum bisherigen Konzept der Jamaika-Koalition. Nach Regierungsplan sollen zeitlich abgestuft erst Zweitwohnungen, später Ferienwohnungen und Hotels und zuletzt die Gastronomie wieder starten. Außer für die Zweitwohnungen gibt es keine Termine. „Der Stufenplan muss enger getaktet sein. Ich fände es richtig, alle drei Gruppen innerhalb des Tourismus zeitlich parallel langsam und unter Auflagen hochzufahren“, sagte der Sparkassen-Präsident. „Das wäre ein wichtiges psychologisches Zeichen.“ Insbesondere findet es Boll falsch, Restaurants und Cafés erst im dritten Schritt zu berücksichtigen.

„Sicherlich muss der Gesundheitsschutz über allem stehen“, gesteht er der Landespolitik zu. „Ich appelliere nur daran, das Mögliche zu tun.“ Vor Augen hat der Repräsentant der elf schleswig-holsteinischen Sparkassen dabei, dass die Möbelhäuser in Nordrhein-Westfalen beim dortigen Ministerpräsidenten Armin Laschet die sofortige Wiedereröffnung all ihrer Geschäfte durchgedrückt haben – und dass Autohäuser bundesweit Kunden empfangen dürfen. Boll: „Vom Grundsatz her müsste man für das Gastgewerbe angesichts seiner Schlüsselstellung für die Wirtschaft in Schleswig-Holstein etwas Ähnliches erreichen.“

Bleibt es noch länger bei einem Tourismus-Stopp im Norden, befürchtet Boll, „dass die Tourismuswirtschaft von Insolvenzen getroffen wird“. In der Branche gebe es eine Vielzahl von Betrieben, „die schon in der Vergangenheit keine Riesengewinne abgeworfen haben, aber einigermaßen zurechtgekommen sind. Diese werden jetzt angesichts völlig fehlender Einnahmen unter die Überlebensgrenze geführt.“ Nicht selten hätten Lokale und teils auch Hotels ihre Immobilien nur gepachtet. „Dadurch verfügen sie bei der Finanzierung bloß über einen eingeschränkten Kreis von Sicherheiten.“

Folge des Tourismus-Stopps: „Die Berater unserer Sparkassen haben mit Fragen zur Liquidität alle Hände voll zu tun“, schildert Boll. Mehr noch als zinsgünstige Kredite der KfW ist der Mittelstandssicherungsfonds wichtig sowie die Tilgungsaussetzungen bestehender Darlehen. Individuelle Liquiditätspläne aus Mitteln der Sparkassen seien ebenfalls ein großes Thema. Oft drehe es sich um ein Quartett aus Tilgungsaussetzungen, Mittelstandssicherungsfonds, Steuerstundungen und Kurzarbeitergeld. „Die Hauptauswirkungen der Krise haben wir in den nächsten Monaten erst noch vor uns“, warnt Boll. Irgendwann gerate jede Stundung an ihr Ende.

Sollte sich die Wiedereröffnung des Gastgewerbes „noch hinziehen, wird man auch über weitere staatliche Hilfe nachdenken müssen“, glaubt Boll. Er meint damit Direkt-Zuschüsse aus der Staatskasse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Beim Ablösen von Krediten sei in der Branche „immer zu bedenken, dass sie einmal entgangene Umsätze nicht nachholen kann. „Das Bier, das jetzt nicht bestellt werden kann, wird später nicht zusätzlich getrunken.“