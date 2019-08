„Garant für Niederlagen“

von Maren Hedde

15. August 2019, 19:29 Uhr

Zu: „Nummer 3 aus dem Norden: Stegner greift nach SPD-Vorsitz“ (Ausgabe vom 15. August)

Während Namen wie Nina Scheer und Simone Lange für Aufbruch stehen, kann ich dies bei Ralf Stegner, Gesine Schwan (und Karl Lauterbach) beim besten Willen nicht erkennen. Zumal Ralf Stegner der Garant für krachende Niederlagen ist; nicht einmal seinen eigenen Wahlkreis konnte er bei Landtagswahlen gewinnen, trotz multimedialer Dauerpräsenz. Außerdem stellt sich die Frage, ob er den Job als SPD-Chef genau so „ernst“ nimmt wie den als Fulltime-MdL. Er ist nur selten in Kiel in seinem „Eckbüro mit Fördeblick“, turnt aber ständig in Berlin, in den Medien und auf Wahlkämpfen herum (die allesamt verloren gehen), und selbst in den USA trug er zur Niederlage von Hilary Clinton bei.

Wenn er die Wahl gewinnt, sollte er wenigstens den Anstand haben, alle Ämter in Schleswig-Holstein aufzugeben, denn dann ist er nur noch unterwegs. Hätte er Format, würde er dies schon jetzt tun. Vor der Wahl. So wie Ursula von der Leyen. Wir Steuerzahler im Norden haben jedenfalls keine Lust, ihm den finanziellen „Backstop“ zu finanzieren, falls er im Bund scheitert. Aber darauf können wir ewig warten. Er wettert gegen die „Superreichen“, hat aber kein Problem damit, Steuergelder ohne adäquate Gegenleistung zu kassieren. Wie seinerzeit die Bezüge als HSH-Aufsichtsrat. So finanzieren wir ihn wohl ewig weiter und fragen uns täglich: Wofür?



Da pulverisiert einer die SPD. Womit hat Willy Brandt das verdient?

Lieber Herr Stegner, nehmen Sie endlich ihren Hut und gehen Sie nach Hause. Sie haben doch in der SPD Schleswig -Holstein genug angerichtet. Wollen Sie der SPD auf Bundesebene auch noch den Gnadenstoß versetzen? Ach so, noch eins: Nehmen Sie Frau Gesine Schwan gleich mit.Ralf Stegner bewirbt sich zusammen mit Gesine Schwan um den SPD-Vorsitz. Mal wieder eine gute Gelegenheit für seine Kritiker, sich an ihrer Projektionsfigur abzuarbeiten und sie zu diskreditieren mit dem Versuch, sie der Lächerlichkeit preiszugeben. Der auch nicht mehr ganz frische Wolfgang Kubicki versteigt sich in seiner ihm eigenen Überheblichkeit und Arroganz zu der Formulierung „Nach irdisch kommt unterirdisch“. Dagegen verdient die Unterstützung des Landtagsfraktionsvorsitzenden der CDU (!), Tobias Koch, wirklich Respekt.

Apropos Alter. Es sei zum wiederholten Male daran erinnert, dass Konrad Adenauer 73 Jahre alt war, als er Bundeskanzler wurde und es bis zu seinem 87. Lebensjahr blieb. Und dass seit Jahrtausenden aus gutem Grund die von Erfahrung und Kenntnisreichtum geprägten Alten die Menschheitsgeschichte geprägt haben, nicht immer zum Guten, aber manchmal. Weshalb zum Beispiel Menschen, die sich selbst für frisch und innovativ erklären oder aber monothematisch ausgerichtete 16-jährige schwedische Schülerinnen dazu besser geeignet sein sollten, verschließt sich meinem Verständnis.

Rücklagen





Zu: „Deutsche Wirtschaft schrumpft“(Ausgabe vom 15. August)

Jeder, der eine Firma betreibt, weiß, dass es kein stetiges Wachstum gibt! Und die letzten Jahre waren für Deutschland ein großes Glück, Wachstum pur. Die Wirtschaft brummte. Für „schlechte“ Zeiten müssen Rücklagen gebildet werden. Wer das nicht macht, geht das Risiko einer Insolvenz ein. So war es, ist es und so wird das bleiben! Unfähigkeit führt nun mal in die Pleite!

Musste ja so kommen





Zur Debatte um die Strafzinsen

Es musste ja so kommen. Was passiert, wenn alle Sparer ihr Guthaben abheben und strafzinsfrei unters Kopfkissen legen? Gut, es freut die Einbrecher, aber was ist mit den Sparkassen und Banken?



Inakzeptabel





Zu: „Kreuzfahrt ohne Komfort“ (Schleswig-Holstein am Wochenende vom 10. August)

In Ausgabe 32 schreiben Sie auf Seite 5 „In Zeiten grassierender Flüchtlingsströme...“. Seuchen grassieren, Unarten von mir aus auch. Menschen, die fliehen, warum auch immer, mit einem Verb für Seuchen zu versehen und sie damit einer lästigen oder gefährlichen Krankheit nahezustellen, ist inakzeptabel.