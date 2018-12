Fundament fürs Leben

Kuscheln, Hautkontakt, Zuwendung -– all das ist gut für die Bindung zwischen Eltern und Kind. Doch beeinflusst sie wirklich das ganze Leben? Und wie wichtig ist Stillen?

von shz.de

29. Dezember 2018, 19:16 Uhr

Ob Geburtsvorbereitungskurs, Eltern-Ratgeber oder Online-Magazin – schon in der Schwangerschaft prasseln jede Menge Tipps auf junge Eltern ein. Immer dabei: das Thema Bindung. Doch die Hinweise, wie wichtig sie ist und was es dabei zu beachten gilt, verunsichern viele Eltern.

Zu Unrecht, wie Diplom-Psychologin Prof. Fabienne Becker-Stoll beruhigt: „Eltern dürfen gelassen bleiben. Bindung zwischen Eltern und Baby entwickelt sich in der Regel völlig natürlich. Eltern wissen intuitiv, was das Richtige ist.“ Durch sanfte Berührungen und eine liebevolle Zuwendung wachse eine innige Beziehung heran. Und die sei für die Entwicklung des Babys tatsächlich von enormer Bedeutung: „Kinder mit einer sicheren Bindung entwickeln Urvertrauen in die Welt. Sie haben alle Voraussetzungen, fröhlich und neugierig durchs Leben zu gehen“, so die Direktorin des Staatsinstituts für Frühpädagogik in München.

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Jutta Draht vergleicht die Bindung mit Leitplanken: „Am Anfang stehen die Planken ganz eng. Das Baby braucht viel Schutz und Geborgenheit. Im Laufe des Lebens werden die Leitplanken immer weiter. Die Kinder haben Sicherheit erfahren und können sich nun selbst ausprobieren.“

Sicherheit und Geborgenheit schenken – das wünschte sich auch Inga Nawin aus Köln, als sie zum ersten Mal schwanger war. „Ich freute mich auf eine natürliche Geburt und auf die erste Kuschelzeit mit meinem Baby“, erzählt die 39-Jährige. Doch alles kam anders. Die Geburt ging nicht voran, zwei Tage lang bekam Nawin Schmerzmittel mit heftigen Nebenwirkungen. Und dann: Kaiserschnitt. Ihren kleinen Paul konnte sie danach nicht sofort in den Armen halten, die Wirkung der Medikamente war noch zu stark.

„Mütter müssen sich auch dann keine Sorgen machen, etwas zu versäumen“, sagt Becker-Stoll. „Die ersten Stunden nach der Geburt sind nicht alles. Die Eltern-Kind-Bindung entwickelt sich über eine lange Zeit.“ Prägend seien die ersten acht bis zehn Lebensmonate.

Und wie wichtig ist Stillen für die Bindung? „Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Stillen und Bindungsverhalten“, beruhigt Becker-Stoll Eltern, die ihrem Kind das Fläschchen geben. Vielmehr gehe es darum, einem Baby beim Füttern kostbare Momente zu schenken – durch Zuwendung, Berührung und Blickkontakt. „Wenn dies geschieht, ist es nicht entscheidend, ob ein Kind gestillt wird oder ein Fläschchen bekommt.“ Viel wichtiger sei vor allem eins: Ein Baby niemals alleine schreien zu lassen. „Das zerstört nicht nur die Bindung zwischen Eltern und Kind“, sagt Becker-Stoll. Die Gehirnentwicklung leide erheblich.

Auch Jutta Draht betont: „Kinder wollen nicht ignoriert, sondern gesehen werden. Sie brauchen das Gefühl, gewollt und gewünscht zu sein.“ Das erreichten Eltern durch Achtsamkeit, Feinfühligkeit und vor allem: ohne Handy in der Hand.

Und was, wenn Eltern sauer werden? „Wenn sie mal aus der Haut fahren und wütend mit ihren Kindern schimpfen, wird die Bindung nicht darunter leiden“, sagt Becker-Stoll. Jutta Draht ergänzt: „Wichtig ist auch zu wissen, dass sich Bindung und Erziehung nicht widersprechen.“ Im Gegenteil: Ein klares Nein fördere eine gute Bindung, weil es Kindern Orientierung und Sicherheit gebe. ●