Für Unterkunftsbau am Steinberg

SPD, Grüne und Linke wollen Standortfrage von Sportentwicklungsplanung entkoppeln und Realisierung forcieren

Oliver Gabriel

13. März 2020, 16:00 Uhr

Wedel | Dauerbrenner Unterkunftsbau: Nach dem gescheiterten Beschluss der Gesamtvorlage für die weiteren Schritte am Steinberg, in der Heinestraße, der Schulauer Straße und am Bullenseedamm (unsere Zeitung berichtete), starten SPD, Grüne und Linke einen neuen Anlauf, um die Planungen an dem Standort an Top-Position der Prioritätenliste zu forcieren: Steinberg 8.

FDP und WSI waren hier dem Antrag der CDU gefolgt, wonach zunächst der Sportentwicklungsplan abgewartet werden soll, um Kollisionen oder Kombinationen mit möglichen zusätzlichen Kapazitäten an Sportstätten an dem Standort berücksichtigen zu können. Auch SPD, Grüne und Linke betonen die Wichtigkeit dieser Planung und konstatieren: Es sei vorhersehbar, dass aufgrund akuten Bedarfs eine neue Sporthalle geplant werden muss. „Dies muss aber nicht zwingend am Steinberg 8 geschehen“, so Wolfgang Rüdiger (SPD), Petra Kärgel (Grüne) und Patrick Eichberger (Linke) in der Begründung eines gemeinsamen Antrags ihrer Fraktionen für die kommende Ratssitzung.

Eine neue Halle sollte mit guter ÖPNV-Anbindung sowie ausreichend Parkraum geplant werden. Unter anderem Wedel Nord würde sich da besser anbieten als der Steinberg, konstatieren Rüdiger, Kärgel und Eichberger. Zudem verweisen sie auf die finanzielle Lage der Stadt, die gegen eine schnelle Umsetzung eines millionenschweren Hallenbaus spreche. Die Forderung der drei Fraktionen lautet daher: Die Planung der Wohnunterkunft am Steinberg 8 a soll entkoppelt von der Sportentwicklunsgplanung vorangetrieben und der Bau schnellstmöglich umgesetzt werden. Zumal diese Umsetzung bereits seit Jahren Beschlusslage sei.

Die nächste Ratssitzung ist auf Donnerstag, 19. März, datiert. Der Rat tagt ab 19 Uhr zu diesem Thema öffentlich im Ratssaal.