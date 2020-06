„Für maximalen Schutz daheimbleiben“

Ansteckungsgefahr für Kinder: Weltärztechef Montgomery warnt vor vollständiger Öffnung von Kitas und Schulen

06. Juni 2020, 13:38 Uhr

Berlin | Die offiziell niedrigen Neuinfektionszahlen täuschten über die weiterhin hohe Corona-Gefahr hinweg, sagt Weltärztechef Frank Ulrich Montgomery im Interview mit unserem Redakteur Tobias Schmidt. Großveranstaltungen müssten deshalb unbedingt verboten bleiben, das gelte auch für Parteitage und Bundesligaspiele mit Zuschauern. Eine Öffnung von Kitas und Schulen für alle Kinder hält der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes für gefährlich – und fordert energisch eine Impfpflicht gegen Corona. Impfgegnern wirft er vor, „ihr Selbstbestimmungsrecht wie eine Monstranz durch die Gegend zu tragen“.



Herr Montgomery, die Zahl der Neuinfektionen ist gering, seit Wochen gibt es täglich wenige Hundert neue Corona-Fälle bundesweit. Welche Einschränkungen wegen des Virus sind noch nötig und noch zu rechtfertigen?

In der Tat sind die Zahlen stark zurückgegangen, es gibt nur noch wenige bekannte Infektionsherde. Das heißt aber nicht, dass nicht weiterhin viele Infektionen im Verborgenen stattfinden. Und aus China wissen wir inzwischen, dass Menschen auch nach überstandener Covid-19-Erkrankung noch Viren aufweisen und deswegen weiter ansteckend sind. Bei uns wird das nicht getestet, hier lauert also eine unentdeckte Gefahr. Und durch die Grenzöffnungen und den Tourismus kommt wieder ein neues Risiko hinzu, dass Menschen aus anderen Ländern das Virus einschleusen. Zudem gibt es die sogenannten Superspreader-Events, bei denen einige wenige Infizierte auf einen Schlag ganz viele Menschen anstecken.



Weitere Lockerungen wären also gefährlich?

Wir müssen unbedingt weiter Abstand zueinander halten, die Hygieneregeln beachten, und Massenevents dürfen auf gar keinen Fall wieder zugelassen werden. Eine Öffnung der Fußballstadien, wie sie von einigen Ministerpräsidenten schon wieder erwogen wird, wäre verheerend und könnte uns wieder weit zurückwerfen. Und natürlich gilt das auch für Parteitage. Die wären riskant und sollten in diesem Jahr abgesagt oder nur online abgehalten werden. Bei allen weiteren Lockerungen gilt: Ein Schritt nach dem anderen, denn ob sich wieder mehr Menschen anstecken, sehen wir immer erst zwei Wochen später.



Erbittert wird – auch unter Virologen – über die vollständige Öffnung von Schulen und Kitas gestritten. Wie beurteilen Sie das aus medizinischer Perspektive?

Infektionsschutz für Kleinkinder ist eine Illusion. Sie können sich nicht an die Regeln halten. Zugleich sind die Folgen für Familien mit Kleinkindern natürlich gravierend, vor allem, wenn sie beengt wohnen. Es gilt also, den Mittelweg zu finden, um so viel Betreuung wie möglich zu gewährleisten. Wenn in manchen Ländern 30 Prozent der Erzieher und Lehrer zu Risikogruppen gehören, stoßen die Einrichtung aber an Grenzen. Zu regionalen Lösungen gibt es daher keine Alternativen.



Auch hier gilt es also weiter, sehr vorsichtig zu sein?

Das Ansteckungsrisiko würde durch die völlige Öffnung aller Kitas und Schulen steigen. Solange es keine Impfung und keine Behandlung gegen das Virus gibt, bleibt jedes Zusammentreffen mehrerer Menschen riskant. Für maximalen Infektionsschutz müssten die Kinder daheimbleiben. Aus psychologischer und pädagogischer Sicht müssten sie wieder betreut werden. Das sind politisch unglaublich schwierige Entscheidungen. Gegenseitige Vorwürfe zu erheben ist deswegen völlig unangebracht.



Als die Maskenpflicht eingeführt wurde, erschien Ihnen das als Mumpitz. Sollte die Pflicht zum Verhüllen von Mund und Nase also wieder abgeschafft werden?Meine Kritik richtete sich gegen die Ansage, ein nasser Lappen vor dem Gesicht oder ein dünnes Tuch seien schon ausreichend, und wer sich verweigere bekomme ein Bußgeld von 150 Euro aufgebrummt. Das fand ich nicht zumutbar. Inzwischen sind wirksame Masken überall zu erhalten. Daher halte ich die Tragepflicht überall dort für sinnvoll, wo Mindestabstände von 1,5 Metern nicht einzuhalten sind: In Bussen und Bahnen, im Supermarkt oder in Kinos und Theatern, sofern diese wieder aufmachen dürfen.



Zur Strategie von Gesundheitsminister Jens Spahn, die Pandemie weiter einzudämmen, gehören Massentests, auch von Menschen ohne Symptome. Ist das angesichts der Milliardenkosten wirklich notwendig?

Wir brauchen unbedingt eine Ausweitung der Tests. Sie sind der entscheidende, ja der einzige Frühindikator, der zeigt, wo sich neue Infektionscluster ausbilden. Sie sind also das Werkzeug, um das Virus rechtzeitig einzudämmen, denn bei einer täglich hohen Zahl an Neuinfektionen ist die Nachverfolgung der Infektionsketten kaum möglich, dann gerät es wieder außer Kontrolle. Und wir brauchen rasch valide Antikörpertests, die anzeigen, wer nicht mehr ansteckend ist.



Braucht es auch eine Testpflicht – etwa für Heime oder Krankenhäuser?

Das Personal in den Gesundheitsberufen sollte systematisch und regelmäßig getestet werden, die Kapazitäten sind inzwischen vorhanden. Darüber hinaus wäre eine Testpflicht in infektionsgefährdeten Bereichen, also für Erzieher und Heimpersonal, ratsam. Eine allgemeine Testpflicht macht hingegen keinen Sinn.



Wer soll die Tests bezahlen?Bund und Kassen sollten ihren Streit darüber rasch beilegen und eine vernünftige Lösung finden. Der Vorwurf der gesetzlichen Kassen, die Privatversicherungen machten sich einen schlanken Fuß, ist allerdings falsch. Wenn sich Privatversicherte testen lassen, zahlt natürlich ihre Versicherung, und auch dann, wenn es zu Massentests kommt.

Erst ein Impfstoff könnte den Durchbruch im Kampf gegen das Virus bringen. Allerdings nur, wenn sich dann auch ein erheblicher Teil der Bevölkerung wirklich impfen lässt. Wäre das ohne Impfpflicht zu erreichen?

Wenn wir einen oder mehrere sichere und sicher wirksame Seren haben, dann wäre eine Impfpflicht richtig und wichtig. Das Virus wird in der mobilen Welt jahrelang immer wieder nach Deutschland zurückgetragen werden. Massenimpfungen sind der einzige Weg, sich dagegen zu wehren.

Das zeigt die Medizingeschichte. Erst durch verpflichtende Impfungen wurden die Pocken ausgerottet und konnte die Kinderlähmung besiegt werden. Kinder wurden übrigens früher in den Schulen geimpft, da wurde kein Aufheben drum gemacht, und das war gut so.



Schon jetzt ziehen die Impfgegner lauthals protestierend durch die Straßen …

Impfen schützt nicht nur den Einzelnen, es geht um die kollektive Schutzwirkung. Nur wenn wir einen hohen Immunitätsgrad in der Bevölkerung erreichen, sind auch die sicher, die man nicht impfen kann oder bei denen eine Impfung nicht wirkt. Wer gegen eine Impfpflicht demonstriert, sollte nicht nur an sich selber denken, sondern an die anderen Menschen um einen herum. Es gibt keinen besseren Weg, wenn sichergestellt ist, dass der Nutzen durch das Serum höher ist als der Schaden durch eine Erkrankung. Für Impfgegner fehlt mir jedes Verständnis, zumal es in Deutschland eine staatliche Absicherung gegen Impfschäden gibt. Leider wird die Debatte von Esoterikern und Ideologen angeheizt, die null Verantwortungsbewusstsein zeigen. Impfgegner tragen ihr Selbstbestimmungsrecht wie eine Monstranz durch die Gegend, dabei geht es um einen kleinen Piks, mit dem man sich und andere schützt.



Droht uns ohne Impfstoff im Herbst oder Winter weiter eine zweite Corona-Welle, obwohl sich schon seit Wochen recht wenige Menschen anstecken?Es scheint, als seien wir bei der Eindämmung der Pandemie einen guten Schritt vorangekommen. Aber – wie gesagt – wir sind noch lange nicht auf der sicheren Seite. Wenn, wie es jetzt schon mehrfach in Deutschland geschehen ist, ein Mensch 60 oder 80 andere anstecken kann und wir das nicht merken, sind es eine Woche später schon wieder 600 oder 800! Daher können wir eine zweite Welle nach wie vor nicht ausschließen. Die Chance, dass sie uns erspart bleibt, ist allerdings in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Wenn wir die Regeln weiter einhalten und Massenveranstaltungen verboten bleiben, bin ich zuversichtlich.