Für ein bisschen Aufmerksamkeit

Das „Dschungelcamp“ geht in seine 13. Auflage – mit bewährtem Rezept, aber ohne echte Promis

von Martin Schulte

06. Januar 2019, 19:38 Uhr

Günther Krause wäre ein echter Quotenbringer für das RTL-„Dschungelcamp“ gewesen. Der ehemalige Verkehrsminister aus dem Kabinett des Kanzlers Helmut Kohl erfüllt einige wichtige Voraussetzungen, derer es für eine erfolgreiche Karriere im Trash-TV bedarf: Er ist in seiner Karriere so tief gefallen, dass die öffentliche Selbstentblößung nicht mehr ganz so schwer fallen dürfte – und er braucht ganz offensichtlich Geld.

Krause, der Geschichte geschrieben hat als er 1990 mit Wolfgang Schäuble den Einigungsvertrag zwischen DDR und BRD ausgehandelt und diesen als Chefunterhändler auch unterzeichnet hatte, wäre der erste Politiker gewesen, der am australischen Lagerfeuer des Dauerbrenners „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Platz nimmt. Das hätte interessante Einblicke in die Hinterzimmer der Politik ermöglicht, zum Beispiel über Horst Seehofer, der damals als Kabinettskollege von Krause für die Gesundheit zuständig war. Nur hat der CDU-Mann, der von 1990 bis 1993 Bundesminister war, den vorgeschriebenen Medizintest für das RTL-„Dschungelcamp“ nicht bestanden– und muss nun doch zu Hause bleiben.

Dabei passt sein beruflicher Absturz perfekt zu dem Format, bei dem das Scheitern zur größten Form der Unterhaltung zählt. Und RTL hätte Herrn Krause gewiss auch gut gebrauchen können, denn unter den verbliebenen Kandidaten finden sich Namen, die beim Zuschauer nicht viel mehr als ein großes Fragezeichen hinterlassen.

Wer im Internet versucht, mehr über die Eigenschaften und Erfolge der Kandidaten herauszufinden, der landet schnell beim „Dschungelcamp“-Bekanntheits-Barometer einer Münchner Zeitung. Da liegt dann „Eis am Stiel“-Darstellerin Sibylle Rauch deutlich vorn, was zwar interessante Rückschlüsse auf den früheren TV-Konsum der Abstimmenden zulässt, aber auch zeigt, wie schwer es das Format in diesem Jahr hatte, taugliches C-Promi-Inventar zusammenzustellen: Gisele Oppermann, Domenico de Cicco, Evelyn Burdecki, Felix van Deventer – die kennt kein Mensch.

Aber vielleicht ändert sich das ja bald. Denn nur darum geht es für die Kandidaten beim „Dschungelcamp“ – den eigenen Namen etwas bekannter zu machen und von diesem fragilen Ruhm eine Weile lang zu profitieren. Dafür essen die Camp-Bewohner Kamelhoden und baden in Aalschleim. Und die Zuschauer können genussvoll dabei zuschauen, wie der letzte Rest Würde für ein bisschen öffentliche Aufmerksamkeit verhökert wird.

Otto Waalkes, der als Komiker immer noch viel zu erfolgreich ist, um für das Dschungelcamp in Frage zu kommen, hat unlängst in einem Interview mit seiner Teilnahme kokettiert und sich auch über die Zuschauer geäußert: „Mal schauen, ob ich auch ein intellektuelles Publikum amüsieren könnte.“ Das ist ein schöner, ironischer Satz, denn tatsächlich ist das „Dschungelcamp“ längst zu einem Feuilleton-Phänomen geworden. Da wird dann über Inszenierung, Wahrhaftigkeit und Kammerspiel-Anleihen philosophiert, was das Zuschauen beim Dschungelbuch der Gescheiterten wohl nicht nur erträglicher macht – sondern auch legitimiert. Und bekanntlich ist die große Dschungel-Demütigung so offensichtlich inszeniert (und damit auch manipuliert), dass sie problemlos zu einem Phänomen der Popkultur umgedeutet werden könnte. Wenn man dem Format, das sich längst zum Zentrum eines Reality-Kandidaten-Mehrfachverwertungssystems entwickelt hat, überhaupt so viel Bedeutung beimessen will.

Dass dabei viele dieser Kandidaten persönlich und beruflich dauerhaft auf der Strecke bleiben, wird in Kauf genommen. Höher als ins Dschungelcamp können C-Promis jedenfalls nicht mehr steigen. Der Abstieg beginnt dann meist schon mit der Abreise aus Australien und endet nach dem Besuch anderer Reality-TV-Formate nicht selten in unregelmäßigen Auftritten bei der Eröffnung von Fitness-Centern, Provinzdiskotheken oder Autowaschanlagen. Das immerhin bleibt dem ehemaligen Bundesverkehrsminister Krause erspart.