„Für die Kinder sind wir hier“

Der ehemalige Kommandeur der Appener Unteroffizierschule, Brigadegeneral Markus Kurczyk, ist derzeit im afghanischen Kabul stationiert

Avatar_shz von Bernd Amsberg

22. Oktober 2019, 20:49 Uhr

Appen/Kabul | Brigadegeneral Markus Kurczyk ist seit acht Monaten in der afghanischen Hauptstadt Kabul stationiert. Er war bis September 2016 Kommandeur der Unteroffizierschule der Luftwaffe in Appen. Kurz nach den Präsidentschaftswahlen hat Redakteur Bernd Amsberg ihn nach seinen Erlebnissen und Erfahrungen befragt.



Sie sind nicht zum ersten Mal in Afghanistan. Wie ist Ihr Eindruck von der aktuellen Situation?

Ich war bereits 2012 ein Jahr lang hier im Einsatz. Zunächst möchte ich herausstellen, dass ich die afghanischen Menschen sehr bewundere, wie sie unter den doch sehr herausfordernden Bedingungen ihr Leben meistern. Gerade waren Wahlen. Die Menschen geben hier ihre Stimmen unter Bedingungen ab, die sich in Deutschland niemand vorstellen kann. 70 000 schwer bewaffnete Sicherheitskräfte haben den Urnengang abgesichert. Die Gegner haben die Wahlen nicht verhindert. Die Menschen sind trotz der massiven Taliban-Drohungen wählen gegangen. Davor habe ich riesengroßen Respekt.



Was machen sie genau?

Ich bin mitverantwortlich dafür, die afghanische Polizei und Armee in die Lage zu versetzen, selbst für die Sicherheit und Ordnung in ihrem Land zu sorgen. Dazu befehlige ich 250 Soldatinnen und Soldaten aus 18 Nationen. Wir beraten und unterstützen, wo wir nur können. Und wir sind weit gekommen, wenngleich noch ein gutes Stück des Weges vor uns liegt.

Wie meinen Sie das?

Jeden Monat darf ich zum Beispiel die Ansprache zum Ende der Grundausbildung junger afghanischer Soldaten halten. Bis zu 1500 Freiwillige werden dann in alle Regionen des Landes geschickt, um die Armee im Kampf gegen die Aufständischen zu verstärken. In ihren Gesichtern ist Stolz und Zuversicht und ich hoffe, dass wir sie gemeinsam mit unseren afghanischen Ausbildern gut vorbereitet haben. Bei den Selfies nach der Parade werde ich in Deutsch begrüßt. Ein junger Soldat erzählt mir, er habe neun Jahre in Deutschland gewohnt. Ich frage ihn, wie es ihm geht, und er antwortet, dass er stolz sei, für sein Land zu kämpfen. Da war ich sprachlos. Respekt.



Wie ist die Stimmung nach den gescheiterten Verhandlungen zwischen den Taliban und den USA?

Ein Anschlag zu viel in Kabul hat in letzter Minute die Vertragsverhandlungen zwischen den USA und den Taliban abrupt beendet. Seitdem sind die Gespräche ausgesetzt. Ein Vertrag, der vielleicht die Gewalt in diesem Land zumindest hätte eindämmen können, der unter Umständen den Weg eröffnet hätte zu Gesprächen der Taliban mit der afghanischen Regierung. Stattdessen setzen die Menschen jetzt ihre Hoffnung auf die Präsidentschaftswahlen und darauf, dass der neu gewählte Präsident die Arme öffnet und den so dringend notwendigen und ebenso schwierigen innerafghanischen Dialog sucht und findet. Die Menschen wollen Frieden, wollen Zukunft für sich, ihre Kinder und ihr Land. Das verstehe ich sehr gut. Und deswegen tun wir hier alles, damit Afghanistan weiter vorankommt.



Welche Rolle spielt Deutschland dabei?

Deutschland spielt bei diesem notwendigen Dialog eine nicht zu unterschätzende Rolle. Deutschland verfügt seit Jahrzehnten durchgehend über exzellente Beziehungen zu Afghanistan. Wir Deutschen sind hier willkommen. Die Menschen mögen uns und unser Land. Auch meine afghanischen Gesprächspartner hier aus der Führung von Verteidigungs- und Innenministerium sind sehr offen für unsere Beratung. Viele von ihnen haben Familienmitglieder und Freunde in Deutschland. Ich höre immer wieder von Hamburg, von Dresden und von Paderborn. Deutschland ist aus der Sicht Afghanistans ein Paradies, wohl auch ebenso schwer zu erreichen.

Wie sieht das Leben auf der Straße aus? Was bekommen Sie davon mit?

Ich bin ja inzwischen wieder seit über acht Monaten hier. Abgesehen von der latenten Bedrohung durch Anschläge ist schon der reine Straßenverkehr in Kabul eine Herausforderung. Im Kreisverkehr fahren die Afghanen in jeder erdenklichen Richtung. Mein Fahrer hat einfach mit dem Unmöglichsten zu rechnen. In der Ausbildung werden wir geschult, auf verdächtige Markierungen und das Verhalten der Umgebung zu achten. Da müssen wir uns jede Sekunde wirklich konzentrieren. Denn die Augen, Ohren und auch die Nase werden ständig durch eine Vielzahl von Sinneseindrücken abgelenkt.

Welche zum Beispiel?

Mit Burkha vollverschleierte Frauen sitzen mit ihren Säuglingen mitten auf der Fahrbahn, mitten im Staub und in den Abgasen von Millionen von Autos. Bein- und armamputierte Bettler auf selbst gezimmerten oder zusammengeflickten Brettern auf Rädern bewegen sich durch den laufenden Verkehr.



Welchen Eindruck haben Sie von Ihren afghanischen Gesprächspartnern?

Während meiner Gespräche und Besuche in den Ministerien oder bei der Begutachtung afghanischer Ausbildung geht es um Vertrauen, um Augenhöhe und gegenseitigen Respekt. Deswegen verzichte ich bei diesen Terminen manchmal auf meine Schutzweste und meinem Helm. Das registrieren meine afghanischen Partner ganz genau und erkennen es als Vertrauensbeweis, als Mut an. Aber ich weiß auch, dass mein Team gut auf mich aufpasst. Die Menschen, die ich treffe, haben in den letzten 40 Jahren Krieg in ihrem Land erlebt, mal mehr und mal weniger von der Welt und auch Deutschland beachtet. Armut und Zerstörung sind immer noch zu erkennen, trotz der vielen Zeichen des Aufbaus und der Moderne hier in der Hauptstadt.

Wie geht es den Kindern in Afghanistan?

Ich sehe viele Kinder in großer Armut. Sie spielen auf der Straße mit einem luftleeren Fußball, mit Plastiktüten oder selbst angefertigten Cricket-Schlägern. Sie beim Spielen zu beobachten, macht mir große Freude und schafft gleichzeitig eine Traurigkeit und auch Wut. Am Ende motiviert mich der Anblick dieser armen Kinder aber auch, meine Aufgaben besonders ernst und wichtig zu nehmen. Für diese Kinder und deren Zukunft sind meine Kameraden und ich hier. Fast drei Jahre meines Lebens setze ich dafür ein, meinen Teil zu tun, um diesen Kindern eine Zukunft in ihrem eigenen Land zu ermöglichen. Nicht mehr daran zu glauben, die Hoffnung aufzugeben, ist für mich keine Option.



Viele Kinder benötigen doch sicher auch Hilfe?

Bei meinem letzten Besuch in einem Kinderheim in Kabul habe ich erneut festgestellt, dass Schule und Bildung hier die kostbarsten Ressourcen sind. Fast drei Jahre werde ich am Ende insgesamt in diesem Land verbracht haben und fühle mich mitverantwortlich für das Schicksal dieser Menschen und ihre Zukunft. Ich bin so dankbar, dass „Lachen helfen e.V.“ es mir ermöglicht, den Kindern des Waisenhauses in Kabul zu helfen. Mit über 60 000 Euro kann ein Unterkunftsgebäude entkernt und saniert werden und die Mädchen erhalten den lang ersehnten Volleyball- und Basketballplatz. Überall, wo deutsche Soldaten und Polizisten eingesetzt sind, unterstützt „Lachen Helfen“ notleidende Kinder. Vielleicht ist nachzuvollziehen, wie wichtig es ist – neben dem militärischen Auftrag – diese Projekte voranzubringen. Das nächste Projekt ist auch schon wieder identifiziert.

Wie ist die Situation der afghanischen Frauen?

Erst kürzlich habe ich da eine sehr aufschlussreiche Begegnung gehabt. Bei einem meiner Termine wurde ich von einer selbstbewussten jungen Afghanin in Hose und Kopftuch begrüßt. In bestem Deutsch. Die junge Frau hat in Deutschland Geologie studiert und ist jetzt Beraterin in der Nähe des afghanischen Präsidenten. Auch das hat unser Einsatz möglich gemacht, ebenso eine Universität in Kabul, in der Frauen und Männer ohne Trennung und Vorbehalte miteinander studieren und das Reservoir für eine bessere Zukunft des Landes füllen. Meine Eindrücke sind zwar nicht auf das ganze Land übertragbar, doch geben sie mir Hoffnung für Afghanistan.



Was nehmen Sie von den Eindrücken mit nach Hause?

Hier in Afghanistan spüre ich besonders, unter welch glücklichen Umständen wir in Deutschland leben. Dafür sollten wir dankbarer sein. Und vielleicht auch ein wenig demütiger. Aber ich weiß auch, dass wir nicht nachlassen dürfen, die Menschen hier in Afghanistan dabei zu unterstützen, die Zukunft für ihr Land selbst zu gestalten. Daran arbeiten wir hier jeden Tag.