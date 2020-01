Fünfer-Feld, Weg-Strecke, Schon-Gang : Fünfer-Feld, Weg-Strecke, Schon-Gang

Avatar_shz von Oleg Strebos

13. Januar 2020, 08:09 Uhr

Auf Formsuche: Eine Woche vor dem Rückrundenstart in der Bundesliga haben die beiden Topclubs noch erhebliche Probleme. Sowohl bei den Bayern als auch bei Borussia Dortmund läuft es nicht so wie gewünscht. Der Rekordmeister aus München offenbarte bei seinem Härtetest in Nürnberg erhebliche Schwächen. Die Folge war eine 2:5-Klatsche bei dem Zweitligisten, der den FC Bayern in weiten Teilen der Begegnung düpierte. Nun ja, es handelte sich um ein Testspiel, heißt es auf der Seite des Meisters. Richtig, Testspiele sind keine Pflichtspiele.

Das ist auch die Dortmunder Sichtweise. Der BVB verlor in seinem spanischen Trainingslager mit 0:2 gegen Mainz 05. Auch keine Offenbarung. Dennoch geht Dortmund mit großem Optimusmus in eine Rückrunde, die bis zum letzten Spieltag am 16. Mai an Spannung nicht verlieren sollte.

RB Leipzig, die Bayern, Borussia M’gladbach, Dortmund und eventuell noch Schalke 04 – ein solches Fünferfeld hat es seit Ewigkeiten in der Bundesliga nicht mehr gegeben. Rollen die Bayern doch noch das Feld von hinten auf? Bei nur vier Punkten Rückstand auf Leipzig ist dies nicht unmöglich.

Dortmund setzt derweil auf Neuzugang Erling Haaland, über den Wunderdinge erzählt werden. Da Wunder im Fußball aber weniger geworden sind, bleibt es abzuwarten, ob der 19-Jährige aus Norwegen die Erwartungen erfüllen kann. Zumeist kommt es anders. Oder denken wir an das vergangene Jahr, als Borussia Dortmund die Hinrunde mit sechs Punkten Vorsprung abgeschlossen hatte und trotzdem niemand so recht an den Titel glauben wollte – genauso kam es dann.

Wenig Resonanz: Das Verhältnis stimmt nicht so ganz. Mehr als 89000 Mitglieder hat der Hamburger SV in seiner Kartei, aber nur gut 400 sind zur Jahreshauptversammlung erschienen. Nun, das ist bei anderen Profivereinen auch nicht anders, mag man sagen. Aber beim HSV hat man es ja mit einem ganz besonderen Club zu tun, da müsste doch die sprichwörtliche Liebe zur Raute mehr Mitglieder dazu bewegen, den Vereinsoberen wie Vorstandschef Bernd Hoffmann einmal zuzuhören.

Nun, in dieser Hinsicht unterscheidet sich der HSV eben auch nicht von einem kleinen Sportverein auf dem Lande. Das Interesse ist immer nur da, wenn Streit in Aussicht ist. Dies ist im Volkspark derzeit nicht der Fall. Dann wird es schon mal langweilig – und schon bleiben die zahlenden Mitglieder zu Hause. HSV-Boss Hoffmann hat klar gesagt, dass eine Rückkehr ins Oberhaus notwendig sei. Der Weg ist noch weit, wie bei der 0:4-Testspielpleite gegen Schalke zu sehen war.

Hallenmasters: Der SV Todesfelde aus der gut 1000 Einwohner zählenden gleichnamigen Gemeinde hat das Turnier in der Kieler Arena gewonnen. Wer dies als Überraschung bezeichnet, liegt daneben. Zum einen wird in diesem Verein gute Arbeit von vernünftigen Menschen geleistet, zum anderen ist der Erfolg auch ein Ergebnis der Vereinspolitik von Holstein Kiel und dem VfB Lübeck. Die beiden führenden Clubs im Lande schicken nur noch ihre zweiten Mannschaften. Die Profiteams müssen geschont werden.