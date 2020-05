Fünf Wechsel pro Spiel erlaubt

Avatar_shz von Holger Loose

08. Mai 2020, 17:25 Uhr

Regeländerung: Mehrere Partien pro Woche, und das möglicherweise auch noch im Hochsommer – aufgrund der zu erwartenden hohen Belastungen für Spieler in der Coronakrise ist eine jahrzehntelange Grundregel des Fußballs vorübergehend gekippt worden. Wie die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) und der Weltverband Fifa gestern mitteilten, sind künftig fünf statt drei Auswechslungen pro Spiel erlaubt. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Deutsche Fußball Liga die neue Regelung übernimmt.

Backup-Spieler: Fußball-Zweitligist Hamburger SV bereitet sich auf alle Eventualitäten bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor. Der Verein hat eine weitere Trainingsgruppe gegründet, die auf dem Vereinsgelände in Norderstedt trainiert. Dort sind sieben sogenannte Backup-Spieler für die erste Mannschaft zusammengefasst. Fällt im Kader von Trainer Dieter Hecking ein Profi wegen einer Virusinfektion aus, kann ein anderer aus der Norderstedter Gruppe, die unter der Leitung von U21-Trainer Hannes Drews trainiert, nachrücken.

Mitspracherecht: Die englische Premier League will vor einem angestrebten Neustart auch die Fußballer zu Wort kommen lassen. Am kommenden Montag sollen wahrscheinlich Spieler-Vertreter von allen 20 Clubs der höchsten Spielklasse auf der Insel in einer Video-Konferenz mögliche Bedenken äußern können.

Verlängerung: Nationalspieler Lukas Klostermann hat seinen Vertrag bei RB Leipzig vorzeitig bis 2024 verlängert. Der 23-jährige Verteidiger wechselte im August 2014 vom VfL Bochum nach Leipzig.