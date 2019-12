Fünf Paare lieben den Trubel

Express-Hochzeiten bei der 22. Hochzeitsmesse im Stundentakt / Brautmodenschauen auf dem Roten Teppich im Parkhotel

27. Dezember 2019, 10:33 Uhr

Uetersen | Einen solchen Run auf die Hochzeitsmesse in Uetersen hat es noch nie gegeben. Fünf Brautpaare sind es bis jetzt, die sich inmitten des Trubels am Sonntag, 2. Februar 2020, ihr Eheversprechen geben wollen. Wie Anke Schlüter, Leiterin des Standesamtes Uetersen, unserer Zeitung verriet, werden am 2. Februar insgesamt elf Brautpaare miteinander verheiratet − bis jetzt, denn es gibt noch einige freie Termine für diesen besonderen Tag.

02.02.2020 − dieses Datum hat es Brautpaaren angetan. Es lässt sich von links nach rechts aber auch von rechts nach links lesen. Eine runde Sache also für den Start ins Eheleben, so befinden viele.



Besondere Daten sind stets beliebt





Solche besonderen Daten haben auch in der Vergangenheit immer wieder zu einem regelrechten Ansturm auf das Standesamt Uetersen geführt. Und weil am 2. Februar Hochzeitsmesse im Parkhotel Rosarium an der Berliner Straße ist, übrigens die 22., wird es als nicht ungewöhnlich empfunden, dass viele Paare Ja gesagt haben zu dieser besonderen Location. Verheiratet wird während der Hochzeitsmesse im Stundentakt. Insofern wird es diesmal auch stündlich zu Begegnungen zwischen dem Publikum und Hochzeitspaaren kommen, werden diese doch nach ihrer Vermählung im Trauzimmer des Hotels auf dem Roten Teppich von Moderator Hartmut Stonner begrüßt. Neben den Brautmodenschauen ist dieser Besuch seit Jahren ein zweites Highlight, das von Besucherseite geschätzt und begleitet wird. Die Uetersener Hochzeitsmesse kann in der Zeit von 11 bis 17 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.