Frust, Drogen, Wut – und der Tod eines Babys

Prozess: Vater soll seine erst vier Wochen alte Tochter vergewaltigt und ermordet haben

von Eckard Gehm

15. Januar 2019, 20:00 Uhr

Betont langsam verliest die Staatsanwältin die Anklage, mit jedem Satz wächst das Grauen, dringt tiefer in die Köpfe der Zuhörer, man sieht es an ihren Gesichtern. Allein der Angeklagte zeigt keine Regung, starrt ins Leere. Der junge Vater (19, kl. Foto) soll seine erst vier Wochen alte Tochter vergewaltigt und getötet haben. Die Staatsanwältin sagt: „Er packte das Baby an den Beinen und schlug es mit großer Wucht mehrmals gegen die Wand und ein Regal.“

Die kleine Enna starb an einem Schädel-Hirn-Trauma, der Notarzt konnte ihr nicht mehr helfen. Seit gestern muss sich der Vater wegen Mordes und Kindesmissbrauchs vor dem Kieler Landgericht verantworten. Die Tochter, so kristallisiert sich schnell heraus, wurde Opfer seines Frustes.

Der Kieler hat keinen Schulabschluss. Auf Facebook gibt er als Beruf an: „Youtube-Gamer“. Fotos zeigen ihn mit Freunden, Jägermeister und Wodka auf dem Tisch. Betrunken war er auch in der Tatnacht, außerdem berauscht von halluzinogenen Pilzen. An einer Aral-Tankstelle, an der er zuvor Bier gekauft hatte, entkleidete er sich. Vollständig nackt machte sich der Angeklagte auf den Heimweg. „Dabei schrie und randalierte er, beschädigte mehrere Autos“, sagt die Staatsanwältin. „Er sah keine Zukunftsperspektive für sein Leben. Seine Wut richtete sich gegen das Kind, zumal die Geburt dazu geführt hatte, dass sich die Verlobte ausschließlich um die Versorgung des Babys kümmerte.“

Um 3.10 Uhr klingelte der Kieler bei seinen Eltern, dort wohnte er mit seiner Verlobten im Dachgeschoss. Die Eltern sahen im Dunklen nicht, wie er unbekleidet die Treppe hinauf stieg. Die Staatsanwältin: „Im Schlafzimmer lag die Verlobte mit dem Baby im Bett. In aggressivem Ton befahl er ihr, ihn mit der Tochter allein zu lassen. Er entkleidete das Baby und vergewaltigte es.“

Die Mutter, erst 18 Jahre alt, holte Hilfe bei den Eltern des Angeklagten im Erdgeschoss. Um 3.58 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Die künftige Schwiegermutter war mit der Verlobten in die Dachgeschosswohnung gelaufen, hatte gesehen, wie ihr Sohn die Enkelin tötete. „Der Angeklagte hatte die Mutter am Treppenabsatz zum Schlafzimmer in der Mansarde bemerkt“, so die Staatsanwältin. „Um die Verletzungen durch den Missbrauch, die aufgefallen wären, zu verdecken, schlug er das Baby mehrmals mit großer Wucht gegen die Wand und ein Regal. Dann warf er seine Tochter aufs Bett, sie war sofort verstorben.“ Ennas Mutter und die Eltern des Angeklagten sowie die Polizisten und Rettungsassistenten mussten von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.

Nach Verlesung der Anklage schließt das Gericht die Öffentlichkeit aus – weil der Angeklagte ein Heranwachsender ist. „In dem Verfahren geht es auch um die Unterbringung in der Psychiatrie oder einer Jugendentzugsanstalt“, sagt der Richter. Ein Sachverständiger wird zur Schuldfähigkeit des Vaters Stellung nehmen. Die Eltern des Angeklagten sowie die Mutter wollen nicht aussagen, haben aber der Verlesung ihrer Vernehmungen bei der Polizei zugestimmt.

Die Urteilsverkündung am 15. Februar soll wieder öffentlich sein.