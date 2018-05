Frisia stirbt den Chancentod

Risum-Lindholm verliert 2:3 im vorletzten Heimspiel der Fußball-Oberliga gegen den Tabellennachbarn TSV Lägerdorf

von Jan Wrege

06. Mai 2018, 14:15 Uhr

Der SV Frisia 03 Risum-Lindholm machte am Sonntag in der Fußball-Oberliga im Heimspiel im Niko Nissen-Stadion gegen den TSV Lägerdorf noch nicht den Deckel auf den Klassenerhalt, sondern verlor ein intensives Spiel gegen starke Gäste mit 2:3 (1:1). So müssen die Nordfriesen auf Platz zehn mit 34 Punkten noch ein wenig zittern, denn Lägerdorf und Schilksee kamen nun bis auf drei Punkte heran, der PSV Neumünster (27) verkürzte bei noch vier ausstehenden Spielen den Rückstand auf sieben Punkte.

„Am Donnerstag spielen wir bei TSB Flensburg und am Sonnabend beim Absteiger Dornbreite Lübeck. Spätestens in Lübeck müssen wir den Deckel endgültig draufsetzen“, ärgerte sich Trainer Uwe Petersen über die verpassten Chancen. „Wir haben uns heute selbst geschlagen, müssen nach der Pause das 3:2 machen. Felix Stüwe und Mathias Bruhn haben trotz bester Chancen den Ball nicht über die Linie gebracht. Und der Elfmeter zum 2:2 war ein Laufduell und nie und nimmer ein Strafstoß“, zählte der Frisia-Coach seine Kritikpunkte auf.

Die Lägerdorfer drängten die Gastgeber von Beginn an mit Wucht und Tempo in deren Strafraum und erspielten sich gleich drei gute Möglichkeiten. Lasse Engel (2.), Alexander Feist (5.) und Torge Kunter (6.) sorgten für Betriebsamkeit. Frisia suchte sein Heil im schnellen Umschaltspiel, kam aber nicht durch das kompakte TSV-Mittelfeld. Nur bei Standrads zeigten die Nordfriesen ihre Gefährlichkeit: Leif Johannsen (20.) scheiterte nach einer Ecke. Kurz darauf wurde das bedingungslose Tempospiel der Gäste belohnt. Merten Kunter spielte den Ball von der Grundlinie zurück, und Bastian Peters traf aus fünf Metern zum 0:1 (21.).

Frisia hatte die richtige Antwort: Marvin Bruhn flankte von der rechten Seite, Leif Carstensen köpfte aus sechs Metern zum 1:1 (23.) ein. Danach allerdings wurde Lägerdorf immer stärker, berannte förmlich den Frisia-Strafraum. Stephan Kloppenburg parierte einen Schuss aus der Nahdistanz von Torge Kunter (25.) bravourös und hatte in zwei, drei weiteren Szenen das Glück des Tüchtigen. So rettete sich Frisia mit dem 1:1 in die Pause und schien gleich nach Wiederanpfiff das Spiel zu drehen. Nach einer Ecke rief Matteo Chionidis „Torwart“, aber er hatte Lasse Paulsen übersehen, der von hinten kam und zum 2:1 (48.) einköpfte. Wieder hielt die Führung nicht lange. Lasse Böckenholt und Torge Kunter stürtzten nach einem Laufduell im Strafraum, der Unparteiische entschied zum Entsetzen der Frisia-Fans auf Strafstoß. Den verwandelte Peters zum 2:2 (51.).

Nur zwei Minuten später hätte Felix Stüwe (53.) die erneut Führung schaffen müssen, traf aber frei aus zehn Metern nur den Innenpfosten des leeren Tores. Frisia kam zu weitern guten Chancen, aber Tobias Zuth (61.) scheiterte aus der Nahdistanz an Chionidis.

Ein Konter sorgte für die Entscheidung. Gekonnt spielte Peters erst Lasse Paulsen und dann Kloppenburg aus und schob den Ball zum 2:3 (63.) ins Tor. Frisia warf alles nach vorn, brachte mit Mathias Bruhn einen weiteren Stürmer, doch der scheiterte zwei Mal (84., 89.) aus nächster Entfernung an Chionidis. Und dann durften die Gäste über ihren sicheren Klassenerhalt jubeln.