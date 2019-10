Frisia hat personelle Probleme

Fußball-Oberliga: Risum-Lindholm fehlen gegen Phönix Lübeck mehrere Stammspieler / Husumer SV zu Gast in Reinfeld

Avatar_shz von

18. Oktober 2019, 18:08 Uhr

Risum-Lindholm | Sonntagsdienst für Nordfrieslands Oberliga-Fußballer. Sowohl der SV Frisia 03 Risum-Lindholm als auch die Husumer SV müssen morgen um 15 Uhr ran. Ein Unterschied: Frisia spielt zu Hause im Niko-Nissen-Stadion und empfängt dort den Tabellenzweiten 1. FC Phönix Lübeck, Husum tritt die Auswärtsfahrt zum SV Preußen Reinfeld an, der ebenfalls Aufsteiger ist.

SV Frisia 03 –

Phönix Lübeck (So. 15 Uhr)

Die Lage: Der SV Frisia 03 Risum-Lindholm tritt nach der 2:4-Niederlage beim VfB Lübeck II weiter auf der Stelle. 14 Punkte bedeuten Platz elf der Tabelle. Das ist noch nicht bedrohlich, aber auch kein Anlass zum Ausruhen. Die derzeitige Verletzungsmisere macht der Elf von Bernd Ingwersen sehr zu schaffen.

Der Gegner: Phönix Lübeck ist zwar ein Aufsteiger, aber einer mit großen Ambitionen, dem die gesamte Liga die Meisterschaft zutraut. Allerdings verlief der Start nicht ganz nach dem Geschmack des Machers und Trainers Frank Salomon. Mittlerweile hat sich Phönix jedoch gefunden und sich nach einer 1:3-Pleite in Todesfelde mit fünf Siegen in Folge an den Konkurrenten vorbei hinter dem SC Weiche Flensburg 08 II auf Platz zwei geschoben.

Das sagt der Trainer: „Endlich sind wir mal wieder nicht der Favorit. Gegen Phönix können wir nur gewinnen, denn alle rechnen mit einer Niederlage von uns. Trotz aller Ausfälle freuen wir uns auf das Heimspiel. Wir haben zu Hause nur ein Spiel verloren und wollen auch Phönix das Leben schwer machen. Der Platz sieht gut aus, es sind beste Bedingungen. Ich glaube, wir werden über Konter zu unseren Chancen kommen“, meint Ingwersen.

Sorgen: Nach der Verletzung von Marvin Bruhn fehlen jetzt auch Carsten Andresen, Lasse Paulsen und Finn Kalisch. „Wir spielen jedes Mal mit einer anderen Formation. Das ist es, was es so momentan anstrengend macht“, sagt Ingwersen. Positiv ist hingegen, dass Tobias Zuth seine Grippe überwunden hat und spielen kann.

Besonderheit: Bislang haben beide Teams noch nicht gegeneinander gespielt. Bei der Premiere sitzt Ingwersen nicht auf der Bank, er wird bei der Taufe seines Enkelkindes sein. Dafür übernimmt Co-Trainer Torge Hannemann das Kommando.



SV Preußen Reinfeld – Husumer SV (So. 15 Uhr)

Die Lage: Das Husumer Heimspiel am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenführer SC Weiche Flensburg 08 II fiel dem Wetter zum Opfer. Somit war Zeit für eine kurze Zwischenbilanz: Als Aufsteiger belegt Husum einen ordentlichen zehnten Platz im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Herausragend ist die zweitbeste Auswärtsbilanz der Liga mit 13 von 18 möglichen Punkten. Mit einem Sieg in Reinfeld können die Kreisstädter einen einstelligen Tabellenplatz erreichen.

Der Gegner: Vermutlich hatte auch der erfahrene Preußen-Coach Michael Clausen vor der Saison nicht damit gerechnet, dass seine Mannschaft vor dem 13. Spieltag auf Tabellenplatz sechs mit Chancen auf das Erreichen des Hallenmasters stehen würde. Als Dritter der Landesliga waren die Stormarner erst im letzten Moment auf den Oberliga-Zug aufgesprungen. Daher war als Saisonziel der Klassenerhalt ausgegeben worden. Dank einer starken Defensive und einem überragenden Teamgeist hat Reinfeld nun aber mit dem Abstieg erst einmal nichts zu tun.

Das sagt der Trainer: „Preußen Reinfeld ist überaus schwer zu schlagen. Es ist eine absolut eingespielte, körperlich robuste und gut verteidigende Truppe, die mit einem verschworenen Mannschaftsgeist eine gute Ordnung und Disziplin auf dem Platz verkörpert. Mit ihrem Umschaltspiel können die Reinfelder immer gefährlich werden“, meint HSV-Coach Torsten Böker. Für seine Mannschaft werde es darum gehen, nach der Zwangspause schnell in den gewohnten Rhythmus zu kommen.

Sorgen: Mit Niklas Ludwig und Sebastian Kiesbye fehlen zwei Offensiv-Stammkräfte. Zudem fällt Marvin Matthiesen weiter aus, sodass auch in der Abwehr eine Alternative weniger vorhanden ist. Dafür konnte der so schmerzlich vermisste Hendrik Fleige wieder voll mittrainieren und wird am Sonntag im Kader stehen. Die Platz- und Trainingsbedingungen rund um das Friesenstadion erschwerten die Vorbereitung. „Wir stehen als Mannschaft jedoch extrem eng zusammen und nehmen die erschwerten Gegebenheiten gemeinsam an“, sagt Böker.

Besonderheit: An das letzte und bislang einzige Aufeinandertreffen mit dem SV Preußen Reinfeld haben die Stormstädter gute Erinnerungen. Im Halbfinale des Landespokals 2017/18 gewann Husum durch ein spätes Tor von Hendrik Fleige mit 1:0 und zog als damaliger Landesligist sensationell in das Finale ein.