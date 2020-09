Frisia-Frauen treffen das Tor nicht

Fußballerinnen aus Risum-Lindholm verlieren Oberliga-Derby bei Stern Flensburg mit 0:1 und müssen um die Meisterrunde zittern

Avatar_shz von Jan Wrege

27. September 2020, 18:44 Uhr

flensburg | Trainerin Petra Christiansen war untröstlich: „Es ist nicht zu erklären, woran es gelegen hat. Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt.“ Ihre Oberliga-Fußballerinnen des SV Frisia 03 Risum-Lindholm hatten gestern Nachmittag gerade das Nordderby beim Aufsteiger Stern Flensburg mit 0:1 (0:1) unglücklich verloren.

Damit ist das Erreichen der Meisterrunde in Gefahr. Noch belegt Frisia mit sechs Punkten Rang drei, der reichen würde, muss aber am kommenden Sonnabend (15 Uhr) das letzte Spiel der Vorrunde auf eigenem Platz gegen den Kieler MTV (vier Zähler) unbedingt gewinnen, um nicht in die Abstiegsrunde zu rutschen. Stern Flensburg ist mit neun Punkten durch und kann der letzten Partie in Meldorf entspannt entgegenblicken.

In der ersten Halbzeit stand das Derby auf gutem Niveau. Beide Mannschaften gingen hohes Tempo. Das entscheidende Tor für Flensburg fiel schon nach 16 Minuten: Anna Lena Lausten fasste sich ein Herz und traf aus dem Gewühl im Strafraum. Rieke Paysen, die für die beruflich verhinderte Sandra Groß das Frisia-Tor hütete, war dabei die Sicht versperrt.

Chancen gab es auch für die Gäste. In der 30. Minute wurde Pina Rohde mit einem Pass aus dem Mittelfeld in die Spitze geschickt, ihr Schuss aus 20 Metern verfehlte aber das Stern-Tor. Fünf Minuten später versuchte es Amelie Hess nach einer Ecke mit einem Kopfball, den die Flensburger Torhüterin Lara Otto aber mit einer starken Parade abwehrte.

Mit zunehmender Spieldauer lief bei den Gästen aber vor allem in der Offensive immer weniger zusammen. Die Frisia-Viererkette mit Amelie Hess, Linea Tobiesen, Saike Pauls und Nicole Ebsen ließ nur wenig zu, doch auch die Abwehr der Gastgeberinnen bewies Kampfkraft. „Wir haben uns von der Aggressivität von Stern den Schneid abkaufen lassen“, meinte Christiansen, die mit ansehen musste, wie ihrer Mannschaft nach und nach der Glaube abhanden kam: „Von Minute zu Minute wurden die Beine schwerer.“

In der letzten Viertelstunde raffte sich Frisia zu einer Schlussoffensive auf, doch auch Mara Neumann und Suna Marie Lelonek verpassten Möglichkeiten zum Ausgleich. Mit hängenden Köpfen verließen die Risum-Lindholmerinnen den Platz an der Brahmsstraße.

„Wir hatten insgesamt die besseren Chancen. Aber wir hätten wohl noch Stunden spielen können, ohne das Tor zu treffen. Das war unnötig und ärgerlich“, kommentierte Christiansen die Niederlage. „Jetzt haben wir am Sonnabend den Druck gegen Kiel. Das wird schwierig, es geht um Hopp oder Top. Bis dahin müssen wir die Mannschaft wieder aufrichten“, nannte Christiansen die wichtigste Aufgabe für sie und Co-Trainer Thorben Koistra in dieser Woche.





SV Frisia 03: Paysen – Ebsen, Ludwig, Rohde, Pauls, Wolf, Hess, Christiansen, Aileen Tobiesen, Ruppertz, Rose. Eingewechselt: Linea Tobiesen, Lelonek, Friedrichsen, Neumann.