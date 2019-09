Freudentanz im Regen

Fußball-Oberliga: SV Frisia 03 Risum-Lindholm schafft mit 4:1-Erfolg gegen Eckernförde den Anschluss ans Tabellenmittelfeld

Avatar_shz von shz.de

29. September 2019, 19:37 Uhr

Risum-Lindholm | Der SV Frisia 03 Risum-Lindholm hat in der Fußball-Oberliga gegen den Aufsteiger und Abstiegskandidaten Eckernförder SV einen Befreiungsschlag geschafft. Mit 4:1 (2:1) gewannen die Nordfriesen am Sonntagnachmittag bei Dauerregen vor 180 Zuschauern und verbesserten sich damit ein wenig in der Tabelle auf Platz elf.

„Ich bin hammer zufrieden mit meinen Jungs. Wir haben geduldig gespielt und auch nach dem 1:1 die Ruhe bewahrt. Ein Sonderlob hat sich Jannik Fust verdient, der vorne enorm geackert und sich dann auch mit dem 4:1 belohnt hat. Jetzt haben wir wieder den Kontakt zum unteren Mittelfeld“, sagte Frisia-Coach Bernd Ingwersen nach dem Abpfiff.

Der Eckernförder Trainer Maik Haberlag suchte da noch nach dem Grund für die am Ende doch sehr deutliche Niederlage. „Wir haben wieder sehr viel richtig gemacht, aber vor dem Tor sind wir einfach zu harmlos. Wir betreiben einen Riesenaufwand, verlassen den Platz aber immer als Verlierer“, haderte Haberlag.

Die Partie begann äußerst ruhig und unspektakulär, fast schon langweilig. Das Spiel plätscherte mit dem Regen um die Wette. Klar war: Bei dem tiefen Boden wird es nur über den Kampf gehen. Und da hatten die Gäste zunächst kleine Vorteile, wirkten bissiger in den Zweikämpfen.

Nach rund 15 Minuten erhöhten die Platzherren dann etwas das Tempo, Marvin Bruhn (15. Minute) schoss aus 20 Metern knapp vorbei. Im Gegenzug hatte Eckernförde plötzlich die Führung auf dem Fuß, der Schlenzer von Timo Bamler landete an der Querlatte – Glück für Frisia! Und einen gefährlichen Konter des ESV über Lukas Marcel Witte (20.) entschärfte Lasse Böckenholt.

Die Nordfriesen schoben sich allmählich in die Hälfte der Gäste. Nach einem Freistoß von Jannik Drews (22.) schoss Lasse Paulsen aus der Drehung knapp über das Tor. Vor dem eigenen Strafraum ließen die Platzherren aber zu viel Freiraum, griffen erst spät an. Den Schuss von Jannes Mohr (24.) parierte Johnny Nestler.

Dann schlug Frisia zu: Nach einem weiteren Freistoß von Drews (37.) war Paulsen mit dem Kopf zur Stelle und traf mit einem Aufsetzer. Aber die Gastgeber konnten sich nicht lange freuen, den Schuss von Henrik Stöterau wehrte Nestler in die Mitte ab, wo Christopher-Dirk Nommels zur Stelle war (41.). Auch Frisia hatte die richtige Antwort parat, wieder durch das Duo Drews-Paulsen (43.).

Nach der Pause waren die Platzherren zunächst aktiver, standen jetzt auch wieder sicher in der Abwehr. Eckernförde versuchte den Druck zu erhöhen und wurde gefährlicher.

Genau in dieser Drangphase entschied Frisia das Spiel. Marvin Bruhn traf mit einem schönen Volley (68.), der emsige Jannik Fust (81.) nutzte eine der Konterchancen zum 4:1. Das war’s dann endgültig.

Während Frisia im Regen tanzte und feierte, zogen die Eckernförder Spieler wie begossene Pudel in die Kabine.