Freude am Gesang verbindet

Heidgrabener Liedertafel hat auch in diesem Jahr mehrere Auftritte / Vier neue Mitglieder

von Sylvia Kaufmann

18. April 2018, 16:05 Uhr

Einstimmig erteilten die zur Jahresversammlung anwesenden Mitglieder der Heidgrabener Liedertafel ihrem Vorstand für die 2017 geleistete Arbeit Entlastung. Die beiden im Team wirkenden Vorsitzenden Marion Sörensen und Helga Dürkob ließen die Aktivitäten des Chores im vergangenen Jahr Revue passieren, steckten die Vorhaben für dieses Jahr ab und ehrten drei Sängerinnen.

„Wir haben ein erfolgreiches und mit Auftritten gut bestücktes Jahr hinter uns“, sagte Sörensen. So sang die Liedertafel im vergangenen Jahr bei zahlreichen runden Geburtstagen oder Ehejubiläen von Mitgliedern und Freunden des Chors, hatte im Rahmen der Rosenkonzerte in Uetersen einen Auftritt, gehörte zu den Mitgestaltern des Rahmenprogramms des Pinneberger Drostei-Jubiläums und stimmte mit einem Konzert in der Museumsscheune Uetersen auf die Adventszeit ein. Zu den traditionellen Auftritten gehörten auch wieder das Singen in der Heidgrabener Veranstaltung zum Volkstrauertag, der Auftritt während der Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde und das Singen im Heiligabendgottesdienst in der Uetersener Erlöserkirche mit vorheriger offener Generalprobe. Und auch ein erneuter Auftritt im Hamburger Michel mit einem sich anschließenden Abendessen, an dem auch zahlreiche passive Mitglieder teilnahmen, die zuvor den Auftritt in der Kirche miterlebt hatten, gehörte 2017 zum Programm der Heidgrabener Liedertafel.



Chorreise ein besonderes Erlebnis





„Höhepunkt unseres Vereins- und Chorlebens im vergangen Jahr war jedoch unsere Rügenreise mit der Möglichkeit, in verschiedenen Kirchen zu singen. Diese Reise über das Himmelfahrtwochenende war noch schöner als die Chorreisen nach Dresden und Köln“, schwärmte Sörensen. Sie dankte dem Festausschuss und ihrer Mitvorsitzenden Dürkob für die gute Vorbereitung und dem Festausschuss auch für die Vorbereitung der Weihnachtsfeier. Ein Lob ging an Manfred Schönrock für die Pflege der Liedertafel-Hompage. Auch in diesem Jahr war der Chor bereits aktiv. Er hat beim Neujahrsempfang der Gemeinde gesungen, trat bei der Jahresversammlung des Sozialverbands Heidgraben-Seestermühe auf und sang ein Ständchen auf einer Diamantenen Hochzeit. Im Juli wird die Heidgrabener Liedertafel wieder bei einem Rosenkonzert in Uetersen auftreten und im September im Rahmen des Kreiskulturwochenendes ein Konzert in Heidgraben geben. Im Dezember wird der Chor mit Gesang die Weihnachtsfeier des Sozialverbands Tornesch begleiten. Daneben stehen die traditionellen Auftritte in der Gemeinde und in der Erlöserkirche an.

Sörensen schlug zudem vor, wieder einen Mitsingnachmittag unter dem Thema „Generationen/Familiensingen“ im Gemeindezentrum zu veranstalten. Ziel ist, den Chor und sein Repertoire noch bekannter zu machen und Mitglieder in allen Stimmlagen zu gewinnen. Aktuell gehören der Heidgrabener Liedertafel 37 Frauen und 13 Männer als aktive Chormitglieder an. Ihr Alter reicht von Ende 20 bis über 80. Im vergangenen Jahr wurden vier neue Mitglieder gewonnen.

In diesem Jahr will Chorleiterin Regine Winkler-Kopper mit den Aktiven das Repertoire um neue Pop-Songs, Weihnachtslieder und ein Lied des estnischen Komponisten Urmas Sisask erweitern. Ein kirchliches Lied dieses Komponisten in estnischer Sprache beherrscht die Heidgrabener Liedertafel bereits.



Die Mitglieder der Heidgrabener Liedertafel proben jeden Donnerstag um 20 Uhr im Gemeindezentrum. Interessierte sind willkommen.