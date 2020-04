„Fremdenhass gegen Touristen“

Avatar_shz von Frank Albrecht

24. April 2020, 16:37 Uhr

Zu: Corona-Berichterstattung (diverse Ausgaben)

Die Diskussion, eine Öffnung von Geschäften auch am Sonntag zu ermöglichen, ist mir ebenso unverständlich wie eine Diskussion um Fußballspiele der Bundesliga. Hier scheinen handfeste ökonomische Gründe im Vordergrund zu stehen. Die wirklich wichtige Frage ist doch: Wann dürfen Kinder wieder auf die Spielplätze? Was ist mit den Kitas und Schulen? Und: Man könnte Sportanlagen zum Spielen und Radfahren öffnen, dort ist viel Platz! Die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden insgesamt bei den Maßnahmen gegen Corona viel zu wenig berücksichtigt. Das muss dringend geändert werden.





Herr Müller, am Ende Ihres sehr anregenden Artikels „Was wir über Corona nicht wissen“ stellen Sie die Frage: Was ist ein Menschenleben wert?

Die Wertigkeit meines Lebens ist proportional zu der Kraft unserer Kinder, das Leben in die Hand zu nehmen; das ihre und das ihrer Kinder. Geht es nicht vielmehr um Leben? Eben nicht um ein Menschenleben!



Jede Ausgabe der Tageszeitung des sh:z beinhaltet eine sehr gute und übersichtliche Tabelle der Coronafälle in Schleswig-Holstein. Ich spreche von Zahlen vom 24. April. Flensburg hat demnach 32 Coronafälle, 28 Menschen sind wieder gesund und 2 Menschen sind leider gestorben. D.h., in FL gibt es zwei Coronafälle – und ab nächster Woche wird dort Maske getragen. Dann nehmen Sie die Zahlen der Kreise NF, SL-FL und evtl. noch RD-Eck. dazu. Dann zählen Sie für das ganze Gebiet 118 Coronafälle (d.h. positiv getestet, müssen nicht erkrankt sein) und ab der nächsten Woche tragen wir Maske? Vor diesem

Hintergrund möchte ich eine von mir heute Morgen erlebte Geschichte erzählen. Folgenden Dialog im Supermarkt: An der Kasse steht eine ältere Dame mit Mundschutz, dahinter ein junger Mann ohne. Der junge Mann nähert sich der Dame und legt seine Ware auf das Band. Darauf dreht sich die Dame um, weist den Herren auf den Mindestabstand hin (in einem sehr aggressiven Ton) und fragt ihn, warum er keinen Mundschutz trage. Der Mann entschuldigt sich, nimmt Abstand und sagt: „Ich trage keine Maske, da ich gesund bin“. Darauf die Dame: „Das können Sie gar nicht wissen“ (hat sie ja auch recht). Dann dreht sich die Dame um und legt sich noch drei Schachteln Zigaretten auf das Band. Daraufhin sagt der Mann: „Glauben Sie wirklich, dass das, was ich beim Atmen hier ausstoße tödlicher ist, als das, was Sie da gerade einkaufen?“ Daraufhin wurde es sehr ruhig an der Kasse. Diese Ruhe möchte ich an alle weitergeben und bitte alle, einmal in aller Ruhe vorurteilsfrei über die Verhältnismäßigkeit der Maskenpflicht nachzudenken.



Mit Entsetzen und tiefem Bedauern habe ich verschiedene Artikel über das Verhalten der Nordsee-Anwohner in Bezug auf Autos mit fremden Kennzeichen gelesen. Da ich seit über 40 Jahren in Dithmarschen gelebt habe – mit einem syrischen Arzt, Oberarzt beim Kreis Dithmarschen, und meinen drei Kindern, die ebenfalls in Brunsbüttel und Itzehoe geboren sind – weiß ich über den Fremdenhass Bescheid. Ich selbst bin deutsche Staatsbürgerin, mein Mann inzwischen auch. Jedoch haben meine Kinder arabische Vornamen, die ihre Schulzeit auf Grund ihres Vornamens erheblich negativ beeinflussten! Heute sind meine Kinder Vollakademiker – Arzt, Architekt und Chemikerin. Ich habe die schlechten Jahre mit der Zeit vergessen und nun plötzlich werden sie wieder wach. Wie kann es angehen, dass sich wieder Menschen so aggressiv gegen Fremde verhalten, zumal Deutsche gegen Deutsche. Da werden Autos zerkratzt, mit Farbe übergossen, Autofahrer beleidigt und angepöbelt, nur weil sie ein Auto mit fremden Kennzeichen fahren. Man ruft die Polizei, weil man einen Zweitwohnungsbesitzer in seiner Wohnung vermutet? Ist das nicht die Aufgabe des Ordnungsamtes? Es sind Gott sei Dank nicht alle Norddeutschen so, aber man muss sich gegen die Anfänge wehren!

Heimat in der Schule!





Zu: „Von einem Land, das glücklich macht“ (Ausgabe vom 22. April)

Als 2016 von Sachsen aus nach Glückstadt „Zugezogener“ (Jg. 1947) kann man Herrn Carsten Dürkob nur zustimmen: Heimat-und Sachkundeunterricht in der vierten Klasse vermitteln ein intensives Gefühl für „Herkunft und Verwurzelung“ und erklären, was Heimat ist oder sein kann. Dass ausgerechnet die schleswig-holsteinische Kultusministerin (CDU!) mit dieser Begrifflichkeit nicht umgehen kann, erfordert nicht nur Verständigungsbedarf, sondern dringenden Gesprächsbedarf mit ihrem Minisiterpräsidenten oder vielleicht mal eine Dienstreise nach Mitteldeutschland – aber erst nach Corona. So viel Zeit muss sein.