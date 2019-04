„Freizügigkeit ist die größte Leistung der EU“

Der Rumäne Raul Ivascu arbeitet in einem Eiscafé in Brunsbüttel

von Frank Albrecht

24. April 2019, 21:02 Uhr

Brunsbüttel | von Tobias Stegemann Das „EU-Parlament der Schleswig-Holsteiner“ hat getagt. Im Kieler Landtag hat unsere Aktion Menschen aus den EU-Mitgliedstaaten zusammengeführt. Die Leserinnen und Leser gaben in einer engagierten Debatte Europa eine Stimme. Fazit: Wir müssen mehr für Europa tun. In einer Serie stellen wir weitere Teilnehmer der Veranstaltung vor.

Die Geschichte des Rumänen Raul Ivascu (32) könnte europäischer kaum sein. Seine Mutter ist zu einer Hälfte slowakisch, zur anderen ungarisch. Sein Vater hat deutsche und rumänische Wurzeln. In der Nähe seines Geburtsortes Timisoara lebte er bis 2014. Danach folgte er dem Ruf seiner Tante, um in Brunsbüttel in einem italienischen Eiscafé zu arbeiten.

Ivascus Weg war alles andere als vorgezeichnet. „Ich war und bin ein großer Patriot. Ich hätte mir nie vorstellen können, Rumänien zu verlassen“, sagt er. Woher dann also der Sinneswandel? Er fußt auf ein Problem, das er nicht exklusiv, sondern mit vielen jungen Menschen aus seinem Heimatland gemein hat. Trotz einer guten Ausbildung ist der Verdienst einfach zu gering. Ivascu hat studiert, Agrarwissenschaften. Anschließend hat er als Landmaschinenverkäufer gearbeitet. Dann der Schritt nach Deutschland, den er bis heute nicht bereut, auch wenn es zunächst schwer für ihn war, Fuß zu fassen. „Es war nicht einfach, weil ich kein Wort Deutsch konnte. Reden ist wie atmen für mich. Und plötzlich konnte ich mich mit den Menschen nicht mehr unterhalten“, erinnert er sich.

Für Europa und die EU wünscht er sich ein ausgewogenes Verhältnis. „Europa ist bunt, aber jedes Land braucht auch seine Individualität“, findet er. Für sein Heimatland sei der Schritt in die Europäische Union das Beste, was dem Land passieren konnte. „Wichtig wäre es, dass Rumänien so schnell wie möglich auch dem Schengen-Raum beitritt, damit endlich die Grenzkontrollen fallen“, sagt er. Die Freizügigkeit sei die größte Errungenschaft der EU. Rumänien habe in großem Maße von dem Beitritt profitiert, gerade in der Anfangsphase, „aber man muss auch Geduld haben mit den Menschen dort“, fordert Ivascu. Verordnungen und Gesetze aus Brüssel brauchen bisweilen etwas Zeit, bis sie umgesetzt werden. „Mit der Androhung von Strafzahlungen kommt man dabei nicht weiter“, erklärt er.

Mindestens zweimal im Jahr ist Raul Ivascu zu Hause und besucht seine Familie. Aber die meiste Zeit verbringt der Rumäne mit den vielfältigen Wurzeln in Brunsbüttel, in einem italienische Eiscafé – und das ziemlich gern.