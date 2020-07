Freiheit für die Sauen

Der Bundesrat will heute auf Initiative aus Kiel die Kastenstände in der Schweinezucht abschaffen – ab 2028

berlin/kiel | Schweine leben in den Ställen der großen Agrarbetriebe sehr beengt – und besonders arm dran sind die Zuchtsauen: Fast die Hälfte ihres nicht allzu langen Lebens verbringen sie eingezwängt in sogenannten Kastenständen. In diesen Metallgefängnissen können die Tiere sich kaum bewegen oder auch nur hinlegen. Doch nun ist Besserung in Sicht, jedenfalls ab 2028.

Auf Initiative von Schleswig-Holsteins grünem Agrarminister Jan Philipp Albrecht und dessen nordrhein-westfälischer CDU-Kollegin Ursula Heinen-Esser wollen die Länder heute im Bundesrat das Halten von Schweinen in Kastenständen grundsätzlich verbieten. Nur noch für wenige Tage im Jahr statt wie bisher für einige Monate sollen die Sauen dort künftig zur künstlichen Besamung und zum Abferkeln eingepfercht werden dürfen – und das auch nur, wenn sie sich dort ausstrecken können. Ansonsten sollen die Tiere in Gruppen miteinander leben, wie es ihrer Art entspricht. „Kein Schwein bleibt mehr allein“, kommentierte der Kieler Albrecht die Einigung.

Ganz freiwillig sind Bund und Länder nicht aktiv geworden: Schon 2015 hatte das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt die jetzigen Kastenstände in den sogenannten Deckzentren der Schweinezuchtbetriebe für rechtswidrig erklärt. Doch eine Einigung zwischen Bund und Ländern war lange nicht möglich. Erst vor vier Wochen hatte der Bundesrat eine weniger weitreichende Verbesserung als die nun gefundene wegen Widerstands aus grün regierten Ländern von der Tagesordnung genommen. Dem neuen Kompromiss aber wird er heute zustimmen – das galt gestern als sicher.

Zwar sieht die neue Verordnung großzügige Übergangsfristen vor: Zur Besamung sollen Sauen noch bis 2028 so lange wie bisher im Kastenstand gehalten werden dürfen, zum Abferkeln sogar noch bis 2035. Doch auch in dieser Zeit gilt zumindest, dass die Gitter den Tieren wenigstens Platz zum Hinlegen lassen müssen. „Dieser Kompromiss verbindet den echten Umbau im Sinne des Tierwohls mit langfristiger

Planungssicherheit für die

sauenhaltenden Betriebe“, sagte Minister Albrecht.

In den nächsten drei Jahren müssen Schweinezüchter nun entweder ein Umbaukonzept für eine Gruppenhaltung im Deckzentrum vorlegen oder erklären, dass sie aufhören wollen. Nach zwei weiteren Jahren muss im ersten Fall der Umbauantrag vorliegen, im zweiten Fall die Sauenhaltung eingestellt werden. Um Bauern beim Umbau ihrer Ställe zu helfen, will der Bund bis Ende nächsten Jahres 300 Millionen Euro Fördergelder bereitstellen. In den Folgejahren fließen womöglich noch weitere Mittel.

Schleswig-Holsteins Bauernverband zeigte sich zufrieden mit der Einigung. „Ich begrüße es, dass die Politik jetzt einen Kompromiss gefunden hat“, sagte Verbandspräsident Werner Schwarz, der selber Schweine züchtet. „Mit den neuen Regelungen können wir leben.“ Auch die Übergangsfristen seien „in Ordnung“.

Beim Tierschutzverband „Vier Pfoten“ fällt das Urteil über den Kompromiss gemischt aus: Zwar spricht Geschäftsführer Rüdiger Jürgensen von „einem großen Schritt für den Tierschutz“. Doch stören ihn die vor allem auf Druck des Bundes eingeräumten langen Übergangsfristen. Die seien „ein beschämender Kniefall von Ministerin Julia Klöckner vor der Agrarlobby“. Heute wollen die Tierschützer daher vor dem Bundesrat protestieren – für eine schnellere Abschaffung der Kastenstände.