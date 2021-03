Frau des Jahres 2021: Verdi ehrt Krankenschwester Astrid Kahlund

Avatar_shz von lie

09. März 2021, 11:53 Uhr

Schleswig | Seit 28 Jahren ist die Schleswigerin Astrid Kahlund Krankenschwester. Sie arbeitet auf einer Station, auf der auch Corona-Patienten versorgt werden. Kahlund gehört, wie viele andere Frauen auch, zu den Menschen, die in den aktuell häufig erwähnten „systemrelevanten Berufen“ arbeiten. Verdi Nord-Ost hat den Weltfrauentag am 8. März zum Anlass genommen, Frauen aus der Region für ihren Einsatz trotz schlechter Arbeitsbedingungen hervorzuheben und auf ihre Situation aufmerksam zu machen. „Systemrelevant“ – ein starkes Wort: ehrenwert, in so einem Beruf zu arbeiten. „Plötzlich bekommen wir Applaus“, sagt Kahlund. Das sei auch schön und nett. Nur kaufen könne man sich von Applaus nicht viel, und die Arbeitsbedingungen mache Applaus auch nicht besser, sagt die Krankenschwester: „Die Gesetzgebung der letzten Jahre hat unsere Arbeitsbedingungen verschlechtert.“ Das betreffe zum einen die Bezahlung, zum anderen aber vor allem das Personal. „Wir gehen auf den Stationen auf dem Zahnfleisch.“ Zu viele Patienten für zu wenig Fachpersonal.

„In der Pflege, in der Kinderbetreuung, in der Reinigung, im Einzelhandel. In diesen Berufen arbeiten immer noch mehrheitlich Frauen – schlecht bezahlt und unterbesetzt. In Krisenzeiten sind sie es aber, die mal eben die Welt retten sollen.“ Zugespitzt gesagt, aber durchaus ernst gemeint. „Es sind tolle Berufe, aber die schlechten Rahmenbedingungen machen sie unattraktiv. Ich hoffe einfach, dass diese Krise allen klar gemacht hat, wie wichtig die Menschen in diesen Berufen sind, und dass dafür gesorgt wird, dass junge Menschen endlich wieder in diesen Berufen arbeiten möchten.“