Frachter zu schnell: Havarie

Avatar_shz von Frank Albrecht

05. Mai 2020, 16:02 Uhr

Kiel | Auf dem Nord-Ostsee-Kanal ist in der Nacht zu gestern ein Frachtschiff unterhalb der Levensauer Hochbrücke in Kiel in die Böschung geraten. Mithilfe eines Schleppers kam das Schiff frei. Es liegt nun im Kieler Nordhafen vor Anker. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr das unter niederländischer Flagge fahrende Schiff den Kanal nach Verlassen der Holtenauer Schleuse mit überhöhter Geschwindigkeit und geriet auf der Südseite des Kanals gegen Mitternacht in die Böschung. Verletzt wurde niemand. Das Ausmaß des Schadens wird von der Wasserschutzpolizei untersucht. Zugleich sprachen die Beamten ein vorläufiges Weiterfahrverbot für das Schiff aus.