Neumünster : Foto zeigt Milbenbefall: „Putzkolonne“ beißt sich an Hummel fest

Experten geben Entwarnung: Es bestehe keine Gefahr für die befallenen Insekten.

von Eckard Gehm

09. April 2018, 19:57 Uhr

Es ist ein gruseliges Bild: An einer Hummel im Dosenmoor bei Neumünster haben sich Parasiten festgesetzt. Es sind Milben. Besonders bekannt ist die Varroamilbe (Varroa destructor), die als gefährlichster Bienenschädling weltweit gilt, die Brut im Bienenstock befällt.

Martin Schmidt vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gibt Entwarnung. Er sagt: „Es ist nicht ungewöhnlich, dass Erdhummeln im Frühjahr von Milben befallen sind.“ Auf eine genaue Bestimmung will er sich aber nicht festlegen. Dazu reicht ein Foto nicht, die Milbe müsste unters Mikroskop.

Sind die Milben auf den Hummeln eine Gefahr?

Insekten-Expertin Friederike Rickenbach sagt: „Vielen Imkern ist bekannt, dass Erdhummelköniginnen im Frühjahr am Brustkörper dicht mit Milben besetzt sind.“ Die Milben hätten sich vor der Winterruhe auf der Hummelkönigin festgesetzt und mit ihr den Winter überlebt. Rickenbach: „Das ist gut so, denn die Milben sorgen für eine hygienische Kinderstube.“ Sie krabbeln von der Königin herunter, sobald diese ihr neues Nest gründet, die ersten Waben baut und Eier legt.

Die Milben ernähren sich dann von den Pollenresten im Kot der Hummellarven, sind also wie eine Putzkolonne. Fachleute nennen das Kommensale – das sind Lebewesen, die von den Nahrungsrückständen ihres Wirts profitieren ohne ihn zu schädigen wie Parasiten.

Gegen die Varroamilbe werden Bienenvölker vorsorglich mit Ameisen- oder Oxalsäure behandelt. Forscher der Landesanstalt für Bienenkunde der Universität Hohenheim in Stuttgart meldeten Anfang des Jahres, dass Lithiumchlorid im Futter der Bienen die Milben tötet. Ein großflächiger Einsatz würde auch den Hummeln helfen, gesund zu bleiben. Denn die Varroamilbe überträgt zum Beispiel das Flügeldeformationsvirus – und das geben die Bienen an Hummeln weiter, wie britische Forscher in Feldversuchen herausgefunden haben. Der genaue Weg der Übertragung ist noch unklar, möglicherweise erfolgt sie durch Erreger auf der Blüte. Hummeln, die bis zu einem Drittel der Bestäubungsarbeit übernehmen, erkranken dann auch.