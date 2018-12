Flüchtlinge: Kaum Zahlen zu Straftätern

Innenministerium bekommt keine Daten

von Eckard Gehm

08. Dezember 2018, 13:08 Uhr

Mit einem Ermittlungstrupp in Boostedt (Kreis Segeberg) versucht die Polizei seit April, Abschiebungen für straffällige Flüchtlinge zu beschleunigen. Wie erfolgreich die Maßnahme ist, kann das Innenministerium jedoch nicht sagen – Zahlen dazu werden schlicht nicht erhoben.

Zum 31.Oktober waren in Schleswig-Holstein 8463 Ausländer ausreisepflichtig. Dirk Hundertmark, Sprecher im Innenministerium: „Bei 6797 Personen ist die Abschiebung aufgrund einer Duldung vorübergehend ausgesetzt. Bei den verbleibenden 1666 Fällen ist unklar, ob die Ausreisepflicht derzeit tatsächlich vollziehbar ist.“ Ein Hindernis könnte beispielsweise sein, dass der Rechtsweg noch nicht ausgeschöpft sei. Nachgegangen wird dem Status aber nicht. „Statistische Erhebungen der Ausländerbehörden dazu würden in weiten Teilen aufwendige Parallelarbeit bedeuten“, so Hundertmark.

Offenbar unmöglich ist es, Daten zur Ausreisepflicht mit begangenen Straftaten zu verknüpfen. Das Ausländerzentralregister speichere grundsätzlich keine Straftaten, heißt es aus dem Innenministerium. Und weiter: Zwar würde in der Kriminalstatistik erfasst, ob Straftaten von Zuwanderern begangen wurden, allerdings werde ihr aufenthaltsrechtliche Status in dieser Statistik nicht vermerkt. Hundertmark: „Aus diesem Grund kann nicht gesagt werden, wie viele straffällige Flüchtlinge zum jetzigen Zeitpunkt abgeschoben werden könnten.“ Auch wie viele straffällige Flüchtlinge bereits abgeschoben worden sind, ist damit völlig unklar.

Bei der FDP sorgt das für Verwunderung. Jan Marcus Rossa, innenpolitischer Sprecher der Fraktion, sagt: „Wir gehen davon aus, dass den Ausländerbehörden alle relevanten Daten über Straftaten und Strafverfahren vorliegen. Das ergibt sich unseres Erachtens aus der Anordnung der Mitteilung von Strafsachen.“ Eine umfassende und gute Datenlage sei unbedingte Voraussetzung für ein effizientes Rückführungsmanagement. Rossa erklärt, dass bereits während der Koalitionsverhandlungen klar war, dass Handlungsbedarf besteht. „Wir werden uns jetzt mit Nachdruck für eine Evaluierung des Rückführungsprozesses gemeinsam mit dem Innenministerium und unseren Koalitionspartnern einsetzen, um anschließend effektive Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.“

Für das Innenministerium stellt die Wissenslücke hingegen kein Problem dar. Einer Ausweisung wegen Straftaten folge ja nicht automatisch und in jedem Fall auch eine Abschiebung des Betroffenen – denn der Durchsetzung der Ausreisepflicht können weitere rechtliche und tatsächliche Hindernisse entgegenstehen. Hundertmark: „In diesen Fällen ist die Abschiebung auszusetzen und eine Duldung zu erteilen.“ Der Ausweisungsbeschluss sei also nur ein Bearbeitungsschritt bei der aufenthaltsrechtlichen Behandlung straffälliger Ausländer.

Mit anderen Worten: Genaue Zahlen als Gradmesser der Qualität polizeilicher Bemühungen werden offenbar nicht gebraucht, weil sie am Verfahren nichts ändern.