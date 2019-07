Flensburgerin fährt zur EM nach Schweden

von Ulrich Schröder

Flensburg | Ein zweiter Platz bei den Deutschen Junioren-Meisterschaften in Wetzlar reichte: Die Flensburgerin Thurid Gers (Foto) startet bei der U 23-Leichtathletik-Europameisterschaft in Gävle (Schweden/11. bis 13. Juli) über 3000 Meter Hindernis. Sie erfüllte die Norm in 10:00,29 Minuten. Die 21-Jährige war bis 2018 für die LG Flensburg aktiv und holte mehrere Titel, dann wechselte sie aus Studiengründen nach Berlin und startet in der Hauptstadt für den SC Charlottenburg.